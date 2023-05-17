5·18越南科技日：VNREDSat-1 卫星有助于解决环境资源管理面临的挑战

这是庆祝5·18越南科技日和越南科技翰林院成立48周年（1975年5月20日-2023年5月20日）的活动之一，同时是越南科技翰林院与法国合作伙伴庆祝越法建交50周年系列活动的开端。



越南科技翰林院院长周文明表示，越南首颗地球观测卫星VNREDSat-1于2013年5月7日成功发射升空，是越南航天技术发展史上的重要里程碑事件，同时是科技翰林院与空中客车集团密切合作的成果，是越法友谊的象征。



越南科技翰林院航天技术院院长裴仲宣表示，VNREDSat-1卫星自运作以来提供在越南领土、领海及世界各地的近16万张图像，助力越南在远程监测自然资源、环境、自然灾害及其他领域工作中保持主动性，逐步将科技进步应用于监测行业，有利于维护国家的领土主权。



根据设计，VNREDSat-1 卫星将运行 5 年，但到目前为止，该卫星已连续运行超过10年。



VNREDSat-1是越南第一颗地球观测光学卫星，能够拍摄地球表面所有区域的照片。该卫星尺寸为600 毫米 x 570 毫米 x 500 毫米，重量约 120 公斤，由法国政府提供官方发展援助。



10多年来，VNREDSat-1绕地球飞行5.3万圈，相当于24亿公里。目前，该卫星仍在帮助越南解决森林、水资源和自然灾害管理以及地图绘制和城市规划、国防安全和海岸管理等工作面临的挑战。



法国驻越南大使尼古拉斯·沃纳里（Nicolas Warnery）表示，VNREDSat-1是法越两国政府在太空和卫星领域合作非常成功的典型例子。法国政府希望在这一领域继续与越南合作。



值此机会，越南科技翰林院院长周文明向在VNRESat-1卫星项目中做出巨大贡献的个人颁发了奖状。（完）