500昼夜战役：在同奈市明德乡开展烈士遗骸寻找与归集工作

7月25日，第七军区指导委员会与同奈市烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会在同奈市明德乡区域举行烈士遗骸寻找与归集工作启动仪式。越共中央政治局委员、政府副总理、国防部长潘文江大将出席活动。



潘文江在仪式上表示，国防部已同步、坚决地部署了“500昼夜战役”；成立了30多支搜寻队，加强信息收集、遗骸采样力量，组织核实研讨会，同时应用地下雷达、数字技术及管理软件，服务于烈士遗骸的搜寻、归集和身份确认工作。



经过4个多月的战役实施，各力量已寻找并归集了近1500具烈士遗骸和7座集体墓地；在胡志明市黎氏莲（Lê Thị Riêng）公园发现了100多具烈士遗骸和2座集体墓地；已对7.3万多座烈士墓进行取样，其中5万多座具备取样条件；排雷清爆面积约8500公顷。就同奈市而言就已归集100多具烈士遗骸，并对5000多座烈士墓进行了取样。

潘文江要求第七军区与同奈市继续最大限度地调动资源，大力推进科技应用，抓紧数据分析、信息核实，圈定可能存在烈士墓地的区域；同时庄重举行追悼和安葬仪式，并早日移交遗骸样本以供DNA鉴定。



越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央军委常委、越南人民军总政治局主任阮仲义大将向各位英雄烈士敬香缅怀。图自越通社

潘文江还呼吁国内外各组织和个人继续提供有关烈士、烈士墓地的信息，为英雄烈士早日回归故里贡献力量。



据同奈市指导委员会介绍，明德乡是1967年至1975年间曾发生多场激烈战斗的区域。在开展“500昼夜战役”之前，该区域已归集了55具烈士遗骸。自7月14日起，职能部门扩大勘察探测范围，至7月20日又发现了21具遗骸及多件烈士遗物。（完）