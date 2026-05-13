500昼夜战役：从3月15日至5月6日，越南收迁烈士遗骸358具

5月11日，越南人民军总政治局在河内召开会议，部署“推进烈士遗骸收迁和确认身份500昼夜战役”。会议由总政治局副主任、国家烈士遗骸收迁和确认身份指导委员会（简称国家515号指导委员会）委员黎光明上将主持会议。



根据战役初步结果，截至目前，所有省市烈士遗骸收迁和确认身份指导委员会都制定了工作计划，17个省市成立了烈士遗骸取样组， 烈士遗骸收迁队23个。



从3月15日至5月6日，各机关、单位共收迁烈士遗骸358具（其中国内51具，老挝36具，柬埔寨271具）。



黎光明上将在会议上强调，这是一项极其重要的政治任务，具有深刻的政治、社会和人文意义，向英烈表达感恩之情，巩固人民对党、国家和军队的信任。



为完成战役目标，黎明光上将要求各机关、单位制定相关文件和计划，以服务战役的组织实施工作，包括：战役实施检查计划、在柬埔寨执行2025-2026年旱季任务情况的检查计划、与老挝政府特别工作组举行第31次会谈和纪要签署计划等。



此外，各机关、单位需制定与美、中、韩协调的计划和方案，以寻找在战争中牺牲、失踪的越南军人相关文件、实物和遗物。



“500昼夜战役”的重点任务是收迁约7000具烈士遗骸，完成对烈士陵园中尚未确认信息的烈士墓以及新发现归集的烈士遗骸进行取样（约23.2万座坟墓，于2027年第二季度完成），用于DNA鉴定以确定烈士遗骸身份，并对约1.8万具烈士遗骸进行DNA鉴定。

战役目标还包括建成并运行尚未确认信息的烈士亲属基因数据库，服务于比对确定烈士遗骸身份。同时大力开展排雷工作，以寻找烈士遗骸，特别是在宣光、老街、谅山等省的重点区域。（完）