500个昼夜行动：科技突破续写感恩英烈新征程

战争已经结束半个多世纪，但为无名烈士确认身份、找回姓名的工作仍在继续。随着时间流逝，越来越多的线索逐渐消失，而以新一代基因测序（NGS-SNP）为代表的科技突破，正为烈士身份确认工作带来新的希望，让更多英烈能够重归故里、魂归故乡。



来自科技的重要突破



在越南科学院与技术院生物研究所DNA鉴定中心，每一块遗骨、每一颗牙齿都承载着一个家庭多年来的期盼。面对“500个昼夜”专项行动带来的繁重任务，科研人员始终坚持科学原则，只有在证据充分的基础上，才确认烈士身份。



过去，DNA鉴定中心主要采用线粒体DNA分析技术。虽然取得了一定成果，但对于埋葬数十年、DNA严重降解的烈士遗骸，其鉴定方法没有发挥良好效果。2019年至2021年，中心共检测4276份遗骸样本，其中仅有1205份获得可用于比对的数据，最终确认9名烈士身份。



DNA鉴定中心主任陈忠诚博士表示，NGS-SNP技术与新一代基因测序技术的应用，为烈士身份鉴定带来了突破性进展。该技术能够同时分析数千个遗传标记，即使面对严重降解的DNA样本，也能够获得有效数据，并可与不同代际亲属进行比对，为建设国家DNA数据库奠定基础。



尤其值得关注的是，烈士遗骸DNA提取成功率由原来的约22%提高到80%以上，使许多过去几乎无法鉴定的遗骸重新拥有确认身份的可能。

这一技术的应用效果在高平省茶岭烈士陵园试点工作中得到验证。越南科学技术翰林院生物研究所所长裴决进副教授表示，在符合检测条件的58份遗骸样本中，科研人员成功获取54份符合要求的SNP数据，成功率达到93%，远高于传统线粒体DNA检测方法。

研究团队随后将相关数据与14名烈士亲属DNA样本进行比对，在首轮试点中成功确认2名烈士身份。其余样本未能完成确认，主要原因是缺少亲属DNA样本，而非技术本身存在局限。

茶岭试点取得的成果，为越南科学与技术翰林院建议将NGS-SNP技术正式应用于全国烈士身份确认工作提供了重要依据。目前，该技术已计划推广至安江省炯铃烈士陵园，该陵园目前仍有964座无名烈士墓等待确认身份。

持续提升DNA鉴定能力



尽管新技术带来了新的突破，烈士身份确认工作仍面临不少挑战。热带高温潮湿气候以及长期埋葬，使大量遗骸DNA严重降解。同时，不少烈士已无完整档案，或缺乏可用于比对的直系亲属信息。



专家认为，未来应继续提升严重降解DNA样本分析技术水平，加快建设国家基因数据库，扩大烈士亲属DNA样本采集范围，并实现DNA数据库与烈士档案、烈士遗骸搜寻信息的共享，提高鉴定效率。



越南科学与技术翰林院副院长朱黄河教授表示，全国预计仍有20万至30万份样本需要开展DNA鉴定，而目前全国检测能力每年仅能完成约1000至2000份样本。因此，有必要进一步扩大DNA鉴定体系，加快技术转移，加强专业人才培养，并同步完善实验设备，不断提升检测能力。



目前，越南科学与技术翰林院受越南政府总理委托，作为美国政府ODA项目的牵头单位，负责提升烈士遗骸DNA鉴定能力。两年多来，研究团队与国际专家及国际失踪人员委员会（ICMP）密切合作，对新技术流程开展试验，并取得积极成果。



科技进步正不断缩短烈士身份确认的时间，为更多无名烈士找回姓名，也为无数等待亲人归来的家庭带来新的希望，进一步延续越南铭记英烈功绩、饮水思源的优良传统。（完）