500个昼夜行动：同步核查档案资料 服务烈士遗骸搜寻归集

据越南内务部国家文书档案局表示，该局已动员各国家档案中心系统同步开展核查、统计和挖掘与烈士、战役、战斗及重点军事行动地区相关的档案资料。经初步核查，各单位已发现多份含有价值信息的档案和文件，为烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作提供服务。



其中，国家二号档案中心已建立检索关键词表；统计并编制了1456个保管单位的目录；同时组织信息检索和挖掘，按有关机关要求对2起案件进行核实。



国家三号档案中心已建立相关案卷和文件目录，目前管理约20万页关于烈士勋章奖章表彰工作的文件。



国家四号档案中心已核查、统计了属于5个全宗和相关档案收藏集的220个案卷。



除了核查和统计文件外，国家文书档案局还与各机关单位协调，进行档案信息的检索、核实和提供；协助挖掘案卷，为核实烈士及烈属信息提供服务。



据国家文书档案局表示，“500个昼夜”行动中交付的各项任务已得到主动、及时地开展，从而发挥了国家档案中心系统在挖掘和提供档案信息、服务烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作中的作用。



然而，据该局表示，服务此项工作的信息来源主要分散在各个不同机关、单位和时期形成的案卷和文件中。大部分相关信息未直接反映在案卷标题或文件标题上，因此无法通过常规搜索工具进行检索和确认。



可能包含烈士相关信息的档案资料数量非常庞大，目前保存在各国家档案中心，规模达数千米档案架。与此同时，已数字化的文件数量不多且仅处于初级阶段，导致搜索、分析和数据处理技术特别是人工智能（AI）的应用仍面临诸多困难。



此外，许多文件形成年代久远，物理状况参差不齐；地名、单位番号、军事符号等信息在不同时期有所变化，给信息比对、核实和标准化造成困难。



今后，国家文书档案局将继续核查、统计、数字化和标准化相关档案资料；同时加强信息的挖掘和提供，服务烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作。该局将研究应用数字技术、人工智能（AI）和数据挖掘辅助工具，为加快烈士遗骸搜寻、归集和身份确认进程作出贡献。（完）

越通社