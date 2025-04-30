50周年国家级庆典活动上的讲话（全文）

4月30日上午，越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会和胡志明市联合在胡志明市隆重举行纪念南方解放、国家统一50周年（1975.4.30-2025.4.30）庆典。



越南共产党中央委员会总书记苏林在庆典上发表重要讲话，讲话全文如下：



越南共产党中央委员会总书记苏林在南方解放、国家统一50周年国家级庆典活动上的讲话

（2025年4月30日于胡志明市）

尊敬的党、国家和越南祖国阵线现任及原任领导同志；



尊敬的革命前辈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、劳动英雄、各位将军、军官、老战士以及对国家有功人员的家属；



尊敬的国际友人；



尊敬的各位代表、全国同胞、同志、战士以及旅居海外的越南侨胞们：



今天，在豪情激荡的历史性4·30日氛围中，越南共产党中央委员会、越南国会、国家主席、越南社会主义共和国政府、越南祖国阵线中央委员会，在以敬爱的胡志明主席名字命名的英雄城市，怀着无比激动与自豪的心情隆重举行“南方解放、国家统一50周年”庆典——这是越南民族建国护国历史上最辉煌的里程碑，标志着经过30年顽强斗争，为独立、自由和国家统一的伟大战斗取得最终胜利，结束了旧殖民主义和新殖民主义长达一个多世纪的统治，把国家带入一个新的纪元——民族独立和社会主义的纪元。



我谨代表越南党、国家和越南祖国阵线中央委员会领导，热烈欢迎并郑重向党、国家、祖国阵线现任和原任领导同志，革命前辈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄、劳动英雄、各位将军、军官、战士、老战士，民兵自卫队、游击队，青年突击队，战时后勤支援民工，革命战争时期有功人员家庭，国际友人，全国同胞、同志，海外越南侨胞以及胡志明市党委、政府和人民，致以诚挚、亲切的问候和最美好的祝愿。



在这神圣的时刻，我们深切缅怀并无限感恩敬爱的胡志明主席——我们党和民族的天才领袖，越南革命的伟大导师，民族解放的英雄，世界文化名人，国际共产主义和工人运动的杰出战士。胡志明始终怀揣着解放南方、实现国家统一的炽热愿望，坚信胜利必将属于人民：“无论多么艰难困苦，我们的人民必将取得彻底胜利。我们的祖国必将统一，南北同胞必将团聚一堂。”



我们永远铭记并深切感恩历代革命老前辈领导人、英烈、越南英雄母亲、人民武装力量英雄，历代干部、将领、军官、战士、游击队员、青年突击队员、战时后勤支援民工、伤残军人、烈士家属、革命有功人员家庭，以及全国各地和旅居海外的越南同胞们，他们为南方彻底解放、国家统一的伟大事业作出了巨大贡献和牺牲。

我们由衷感谢国际兄弟、同志和国际友人、各进步力量以及世界热爱和平人民长期以来对越南民族解放和国家统一事业给予的宝贵、深厚、忠诚且情义无比的支持和帮助。



尊敬的同志们、同胞们、各位代表，



1945年八月革命胜利、越南民主共和国成立之后，为了保卫国家的独立和统一，我们民族不得不投入两场长期的抗战。抗击法国殖民主义的战争结束后，与世界上许多民族一样，越南人民渴望和平、独立和自由。然而，美帝国迅速取代法国殖民者，干涉越南，图谋分裂我国，把南方变成新殖民地和遏制东南亚及世界其他地区进步力量的反共前哨。在侵略越南的战争中，美帝国动员大量兵力，使用当时最先进、最现代化的武器，推行多种危险的战争战略，并对北方进行两次极其残酷的破坏性战争，给南北两地人民带来巨大的痛苦和损失，战争后果至今仍在延续。



面对重重困难、挑战与残酷战争，我们继承并发扬了祖先抗击外来侵略者的光荣传统，总结了抗法长期斗争的宝贵经验，以坚定的意志和聪明才智，发挥人民力量和全民族大团结精神，最大限度争取国际朋友、进步力量和世界爱好和平人民的支持帮助。在党的领导下，在胡志明主席的指引下，我们军民同步实施了两大战略任务：在北方进行社会主义革命，在南方进行民族民主革命，坚决打击侵略者。



怀着捍卫独立、统一祖国炽热的愿望，秉持“没有什么比独立和自由更可贵”的精神，从北方的难关关口到南方的金瓯角，举国上下齐心协力抗击侵略者，处处展现了军民英勇牺牲、辉煌战功的壮丽画卷。怀揣着铁一般的意志“解放南方我们决心奋进”，我军我民步步胜利，逐步粉碎敌人各个部分，直至以历史性的胡志明战役为顶点，彻底解放南方，实现江山一统。



岁月流转，但我们民族在抗美救国事业中取得的伟大胜利，将永远载入民族史册，成为革命英雄主义的光辉象征，是正义的胜利，是越南民族气魄、胆识和智慧的胜利，是炽热爱国精神、独立自由统一渴望的结晶，坚定宣示了“越南是一个整体，越南民族是一个整体”的真理，标志着全党、全军、全民实现了胡志明主席的遗愿，完成了南方彻底解放、国家统一的伟业，南北同胞团聚一堂。

抗美救国事业取得的胜利，源于党的正确而富有创造性的领导；源于以全国大团结和国际团结力量进行的人民战争路线；源于军事斗争、政治斗争和外交斗争的有机结合，以及善于把握时机、集中力量发动总攻和总起义的艺术；源于北方大后方以“不缺一斤粮，不少一名兵，纵贯长山山脉去救国”的精神对南方大前线的强大支援；源于苏联、中国以及其他社会主义兄弟国家给予的巨大、正义而有效的支持与帮助；源于越南-老挝-柬埔寨三国之间的特殊团结；源于世界各国爱好和平与进步的人民和力量，其中包括美国进步人士的支持。特别是，1975年春季大捷极大地鼓舞了世界各国人民为和平、民族独立、民主与社会进步而进行的民族解放斗争，揭开了新殖民主义在全球范围内走向破产的序幕，创造了20世纪人类历史上的一个重要转折点。



伴随着具有时代意义的伟大胜利，1975年春季大捷还为我党和民族的革命事业留下了具有深远理论和实践价值的宝贵经验教训。即：（一）发挥人民力量和全民族大团结，深度结合民族力量与时代力量的经验教训；（二）高度发扬爱国精神、民族自尊心与自豪感，独立自主、英勇坚强精神，全党全民全军必胜的意志与决心的经验教训；（三）高举民族独立和社会主义旗帜，制定符合越南革命条件和特点的正确路线的经验教训；（四）创造性地运用和发展革命斗争方法与全民、全面战争方式，发展人民战争理论与独特、创新的军事艺术，实行“以少胜多”“以至仁而易强暴”的经验教训；（五）牢牢把握和及时利用战机，迅速、果敢、主动、敏捷、灵活、创新且坚决地发起1975年春季总进攻与起义并取得圆满胜利的经验教训；（六）弘扬仁爱精神，促进民族和解，搁置过去，面向未来的经验教训；（七）最大的经验教训，也是决定1975年春季大捷胜利的首要因素，是坚持党的绝对领导，全面建设坚强有力的党，不断提高党的领导能力和战斗力，贯穿于整个民族解放斗争、国家统一和社会主义建设与保卫过程中。

各位同志、同胞和各位代表，



在党的领导下，全党、全军和全民充分发扬抗美救国战争胜利中积累的宝贵经验教训，齐心协力，携手恢复、重建、建设和发展国家，贯彻胡志明主席的遗愿：“我最后的愿望是，全党全民团结奋斗，建设一个和平、统一、独立、民主和富强的越南，并为世界革命事业作出应有贡献。”国家统一50年来和革新事业近40年来，我国已克服重重困难与挑战，取得了具有历史意义的伟大成就，塑造了如今强大的国力、地位与国际威望。从一个贫穷落后、深受战争破坏、被封锁孤立的国家，越南如今已成为一个接近中等偏高收入水平的发展中国家，深度融入世界政治、全球经济和人类文明体系，承担多项国际责任，在众多国际组织和重要多边框架中发挥着主动积极作用。国家的独立、主权、统一和领土完整得到坚决维护，国家和民族利益得到保障。到2024年，越南经济规模位居世界第32位，跻身全球前20大贸易和吸引外资国家之列。人民生活水平显著提高，贫困率大幅下降（按多维标准现仅为1.93%，而1986年时超过60%）。国家在经济、政治、文化、社会、科技、国防、安全等各领域的综合实力不断增强。外交关系不断拓展，国家地位和国际声誉持续提升。至今，越南已与联合国194个成员国建立外交关系，并与包括美国在内的世界所有大国建立了合作关系、战略伙伴关系及全面战略伙伴关系。2025年也将迎来越美建交30周年的重要纪念。



尊敬的各位同志、同胞和代表们，



半个世纪已经过去，凭借所取得的伟大成就，我们正站在带领国家砥砺前行，与“五大洲各强国并驾齐驱”的历史起点上。为实现国家“比当今十倍增长”的愿望，我们必须解放所有生产力，释放一切资源，发挥国家一切潜力与优势，大力推动经济社会发展。力争2025年经济增长率达到8%以上，2026-2030年阶段经济增长率达到两位数目标，坚定完成各项战略目标，到2030年，越南成为拥有现代化工业和高人均收入水平的发展中国家，到2045年成为走向社会主义和具有高收入的发达国家。全力破除制约发展的机制体制障碍。调整经济空间，拓展发展空间，推进分级分权管理，整合经济资源；建立以科技创新和数字化转型为主要动力的新增长模式，推动经济生产率、质量、效率、竞争力发生强劲变化，把民营经济确定为国民经济最重要的推动力量；不断创新思维，创造出新的生产力、生产力量和新品质。

我们为民族的光荣历史传统感到骄傲，基于对全国战士、同胞们巨大贡献和牺牲的无限感激，我们更加意识到自己有责任落实胡伯伯生前的叮嘱：“党要出台好计划，推动经济、文化发展，不断改善民众的生活水平”。关心关爱民众，不断满足偏远地区、岛屿地区民众物质和精神生活需要。发展革命根据地和抗战旧址地区一直是我党奋斗的目标。要注重落实好社会进步、民生保障政策、社会福利政策；实行普通教育免费政策；全力完成清理全国危旧房屋计划，推进保障性住房建设，解决低收入群众住房问题；注重发展医疗卫生事业，关爱人民健康，努力实现全民免费医疗目标，让每个越南人真正过上安稳、安全、自由、富裕、幸福的生活。



深知人民和民族大团结的无比伟大力量，我们深刻领会并贯彻“以民为本”观点，人是建设、保卫和发展国家的中心、主体和目的。大力推行民族和谐、和解政策，秉持“同根同源、同祖同宗”精神。所有越南人都是祖国之子，都是越南公民，有权利在自己的祖国生活、工作、自由追求幸福和爱情，有权利和义务为国家建设事业作出贡献。全党、全民、全军本着“搁置过去、尊重差异、面向未来”方针，齐心协力建设一个和平、统一、幸福、繁荣和发展的越南。



作为一个曾在过去遭受战争造成无数苦难与损失，同时也是在过去几十年中从和平、友好合作中获得巨大利益的民族，越南真诚希望与国际社会一道，共同建设一个和平、繁荣、团结与发展的未来。让我们在今天尽己所能，为后代留下一个不仅更加美好的世界，更是对当代人责任意识与智慧的信任与敬佩。



我们将继续深化同世界各国的友谊与合作，推动落实“越南是国际社会的朋友、可信赖伙伴和积极奉献、责任担当的成员”方针，创新机制和政策，为国际友人、旅居海外越南人以及具有越南文化特性、在发达国家成长、拥有专门知识和管理知识、有广泛国际联系的人士参与国家经济社会发展活动创造便利条件。南方解放、国家统一50周年也是各阶层人民、各民族、各宗教同胞、全体党员和海内外人民“万众一心、团结携手、心系祖国”，建设一个富强、文明、幸福的越南的历史性时刻。



在世界局势复杂多变的背景下，作为一个深受战争创伤、饱经磨难的民族，深刻理解和平、独立、自由的宝贵价值的民族，我们必须继续加强和现代化国防与安全建设，打造全民国防，以和平自卫为宗旨，未雨绸缪、居安思危，牢牢捍卫祖国。建设并发挥好“民心阵地”的作用，巩固坚实的全民国防阵地和人民安全阵地。建设革命化、正规化、精锐化、现代化的人民军队和人民公安，成为坚定捍卫祖国独立、主权、统一和领土完整的中坚力量，成为保护党、国家、人民和制度的“宝剑”和“盾牌”，永远成为人民最可靠的依靠。



以对光荣的党和在党的领导下军民伟大胜利的自豪感，我们更加努力设得更加纯洁、坚强、全面的党，使党真正成为“道德和文明”的象征，成为民族与时代智慧、荣誉和良知的代表，无愧于人民的信任、选择与期望。要继续革新党的领导方式、执政方式和战斗力；成功推进政治体制组织机构改革，精简高效，运作有力。要建设并逐步完善权力监督机制，坚决打击腐败、浪费、消极和官僚主义。建设一支德才兼备、敢想敢做敢担当、全心全意为国家和人民利益服务的各级干部队伍，尤其是战略干部和一把手。

同胞们、同志们以及各位代表，



值此纪念南方解放、国家统一50周年，庆祝五一国际劳动节、胡志明主席诞辰135周年及2025年一系列重要节日之际，我谨代表党、国家和越南祖国阵线领导，再次衷心感谢所有为祖国忘我奋斗、英勇牺牲的同胞、同志们；感谢曾在民族解放斗争事业中，以及在当今国家建设和保卫事业中给予越南人民支持和帮助的国际友人、热爱和平的人士及世界各地的进步力量。



发扬1975年春季大捷精神，继承革新40年来取得的宝贵成就，全党、全民、全军正齐心协力，奋力完成2021—2025年五年经济社会发展计划，积极竞赛，迎接各级党代会，迈向党的第十四次全国代表大会。以越南的胆识、智慧和力量，我们曾创造了1975年春季大捷，必将继续在新纪元——民族富强、文明、繁荣、分发图强的新纪元创下新奇迹，建设我们的国家日益“更加光辉壮丽”，与世界强国并架齐驱，实现胡志明主席的夙愿和整个民族的共同渴望。

1975年春季大捷精神永不会磨灭！



越南共产党万岁！



越南社会主义共和国万岁！



光荣永远属于人民！



伟大的胡志明主席永远活在我们的事业之中！



谢谢大家！（完）