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5月6日越南新增新冠肺炎确诊病例3819例 新增死亡病例6例
在3819例新增本土确诊病例中，河内市确诊病例数最多，为673例，其次为富寿省（292例）、永福省（203例）、北宁省（174例）、宣光省（163例）等。
自新冠肺炎疫情爆发以来，越南累计新冠肺炎确诊病例10670570例，在227个国家和地区中排在第12位。
自2021年4月27日第四波疫情爆发以来，越南累计新增确诊病例 10662820 例，其中治愈病例9313420例。
今日，全国新增康复病例1817例，累计康复病例 9316237例。重症病例480例。
当天全国新增死亡病例为6例。截至目前累计死亡病例为43055例；致死率为0.4%，在227个国家和地区中排名第24位。
5日，全国新冠疫苗接种量191452剂次。截至目前，累计新冠疫苗接种量达 215350776剂次。（完）
自新冠肺炎疫情爆发以来，越南累计新冠肺炎确诊病例10670570例，在227个国家和地区中排在第12位。
自2021年4月27日第四波疫情爆发以来，越南累计新增确诊病例 10662820 例，其中治愈病例9313420例。
今日，全国新增康复病例1817例，累计康复病例 9316237例。重症病例480例。
当天全国新增死亡病例为6例。截至目前累计死亡病例为43055例；致死率为0.4%，在227个国家和地区中排名第24位。
5日，全国新冠疫苗接种量191452剂次。截至目前，累计新冠疫苗接种量达 215350776剂次。（完）