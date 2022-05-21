新闻
5月20日越南新增确诊病例1587例 5-12岁人群接种量超325万剂次
在1587例新增本土确诊病例中，河内市373例，富寿省102例，永福省92例，乂安省66例，安沛省65例，广宁省64例，宣光省60例等。
乂安、海防和平阳三省市新冠肺炎确诊病例数下降最多，较昨日分别下降60例、31例和20例。
自新冠肺炎疫情爆发以来，越南累计新冠肺炎确诊病例10706111例，在227个国家和地区中排在第12位。
自2021年4月27日第四波疫情爆发以来，越南累计新增确诊病例 10698354例，其中治愈病例9387215例。
今日，全国新增康复病例7151例，累计康复病例9390032例。重症病例221例。
今日，全国新增死亡病例为2例。截至目前累计死亡病例为43075例；致死率为0.4%，在227个国家和地区中排名第24位。
19日，全国新冠疫苗接种量658999剂次。截至目前，累计新冠疫苗接种量达 218799777剂次，其中，5-12岁人群接种量超325万剂次。（完）
乂安、海防和平阳三省市新冠肺炎确诊病例数下降最多，较昨日分别下降60例、31例和20例。
自新冠肺炎疫情爆发以来，越南累计新冠肺炎确诊病例10706111例，在227个国家和地区中排在第12位。
自2021年4月27日第四波疫情爆发以来，越南累计新增确诊病例 10698354例，其中治愈病例9387215例。
今日，全国新增康复病例7151例，累计康复病例9390032例。重症病例221例。
今日，全国新增死亡病例为2例。截至目前累计死亡病例为43075例；致死率为0.4%，在227个国家和地区中排名第24位。
19日，全国新冠疫苗接种量658999剂次。截至目前，累计新冠疫苗接种量达 218799777剂次，其中，5-12岁人群接种量超325万剂次。（完）