5月份政府例行记者会： 控制油价上涨和房地贷款投放

控制房地产贷款投放、房地产领域市场发展方向和融资问题、控制油价上涨等是6月4日下午在2022年5月份政府例行会议上媒体记者的提问。

*控制房地产领域的贷款投放

越南国家银行副行长陶明秀就

控制

房地产领域的贷款投放问题表示， 根据政府的社会经济复苏发展计划，国家银行提供了 40万亿越盾的一揽子利率补偿，对政府第 31/2022/ND-CP 号法令的适用对象提供 2% 的利率支持。这是商业银行、国家银行、各部委正在积极实施的非常重要的计划之一。

陶明秀表示，越南国家银行继续本着严格控制房地产、证券等潜在较大风险的领域加强贷款管控。对于房地产领域，应严格控制大项目、出现囤积和垄断迹象的项目。这是一直以来的指示精神，且继续在2022年和后续几年实施。

陶明秀表示，廉价房、社会保障性住房和工人住房等领域的贷款得到支持。相关规定也明确为廉价房、工人住房，包括老旧公寓等项目提供 2% 的利率补贴。其说明越南并未对所有房地产项目都从严管控。

陶明秀透露，近期房地产正常增长，截至4月中旬，房地产信贷增加，贷款余额为22.88亿越盾，较2021年底增长10.19%。

房地产贷款余额占19.16%，国家银行正严控该领域的贷款余额的三分之一（约785万亿越盾）。商业银行正常贷款余额约为1500万亿越盾，占房地产贷款余额的66-67%。

*控制油价上涨的三组措施

面对油价一直处于较高水平的问题，工贸部副部长杜胜海表示，工贸部正同财政部配合执行有关调控油价的规定，为人民和企业创造最为便利的条件。

杜胜海强调了旨在控制油价

上涨

的三项措施。其一，有效且灵活利用油价稳定基金，旨在减少国际

油价

对国内油价的影响，为抑制通胀和促进经济复苏作出贡献。

油价上涨对人民和企业造成巨大困难，也给政府的宏观调控，尤其是消费者物价指数带来了巨大压力。但凭借稳定油价基金的灵活高效利用，越南油价的涨幅仍然低于世界油价涨幅。

其二，应调整成品油中的税费。工贸部已提出了意见和建议，同时，财政部也向政府汇报，国会常务委员会于2022年3月23日签发关于从2022年4月1日起减少成品油环保税的决议，其中，汽油、柴油和润滑脂环保税下降50%，煤油的环保税下降70%，该决议有效期至今年底。今后，工贸部将同相关部门配合核查，继续减少其他税费。

第三项措施是制定民生政策，重点关注贫困群众、优抚家庭等，并继续为企业提供支持。

他说，同世界平均水平（45~60%）相比，在越南，在相关税费政策到位之后，税占汽油 价比重约29~31%，柴油则占13.3%。“可以说，越南的成品油税处于世界中低水平”。（完）