4·30和五一国际劳动节假期：航空运输量实现两位数增长

平均而言，在此期间，全国各机场每天飞机起降超过2000架次，旅客吞吐量超过34万人次和货物吞吐量约3800吨。



新山一国际机场飞机起降约4320架次，旅客吞吐量70.96万人次，货物吞吐量8400吨，分别同期增长14.3%、19.54%和0.73%。



内排国际机场和岘港国际机场等其他两个大机场在同一时期也实现了两位数的增长。



内排国际机场飞机起降约3480架次，旅客吞吐量超过57.848万人次，货物吞吐量超过1.292万吨，分别同比增长24.62%、29.67%和24.4%。



岘港国际机场飞机起降约1670架次，旅客吞吐量27.117万人次，货物吞吐量1000吨，分别同比增长23.16%、26.68%和207.97%。



全国各机场飞机起降12610架次，同比增长19.45%。旅客吞吐量209.3万人次，货物吞吐量2.336万吨，分别同期增长25.83%和18.57%。图自越通社



越南各家航空公司在假期期间客运和货运活动保持稳定，并实现较高增长。



具体来看，2025年4月29日至5月4日，越南各家航空公司客运量约98.68万人次，货运量约609万吨，分别同比增长29.81%和3.87%。



其中，国际航班客运量33.074万人次，增长31.61%；货运量2890吨，增长10.11%。



国内航班客运量65.606万人次，货运量3.2万吨，分别同比增长28.92%和1.1%。



越南航空局局长汪越勇对航空运输运行情况进行总体评估时表示，今年4月30日和五一国际劳动节假期期间的服务和运输稳定、连续和顺畅地运行，基本满足了人民群众和游客的出行需求。相关单位和职能部门协调实施，及时处理发生的问题，保障运行的安全。（完）