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4·30假期：越南游客优化预算注重真实体验
在燃油价格波动导致机票价格上涨的背景下，许多游客选择旅游套餐或自驾前往较近目的地，以优化成本并主动安排行程。这一趋势在今年4·30假期尤为明显，特别是在年轻客群和小家庭群体中。各大旅游平台数据显示，提前预订套餐以及在同一行程中组合多种服务的订单数量显著增加。
在旅游展上，寻找结合度假，恢复能量的短途假期需求上升，其中国外游订单比例高于国内游。亚洲区域内的目的地如泰国、中国、韩国、中国台湾、新加坡和马来西亚继续在出境游需求中占据较大比重。
Vietravel北方散客中心总监范文七表示，该公司展位吸引约1800名游客报名，营收超过300亿越盾，其中，国内游订单占45%，国外游占55%。房车自驾游、年轻群体跟团游以及面向新一代体验的产品等新产品线显示从“观光”向“体验”的转变趋势，注重连接本地文化并减少对环境的影响。
越南旅游协会主席武世平表示，为服务即将到来的黄金假期国内旅游市场，各家旅游企业已转向减少使用飞机出行的旅游线路，以降低成本。
Traveloka商业副总裁李白迪（Baidi Li）表示，该平台数据显示，越南人在4·30假期期间的服务预订行为出现明显转变，更加倾向于选择深度体验，而非远途出行。
这种旅游趋势被称为“微假期”，侧重于2-3天的短途旅行，但有目的地进行规划，优先考虑体验质量而非旅行距离。
总之，这一转变反映出游客越来越注重体验价值，优先选择能够恢复能量、探索地方特色并符合个人和家庭需求的行程。（完）