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4·30假期游客量增长强劲 许多旅行团爆满

许多旅行社表示，4•30南方解放日和5•1国际劳动节假期的旅游需求快速增加，包括泰国、迪拜等国家的境外旅游团因物美价廉而客满。

许多旅行社表示，4•30南方解放日和5•1国际劳动节假期的旅游需求快速增加，包括泰国、迪拜等国家的境外旅游团因物美价廉而客满。

而境内旅游虽然报名时间较晚，但目前已达到计划的60-70%。

越南西贡旅游总公司(Saigontourist)代表透露，团队游、自驾游、散客游人数都呈大幅上涨态势。预计，今年4•30南方解放日和5•1国际劳动节假期，该单位接待旅客可达2.5-3万名。

越南旅游公司（Vietravel）称，今年4•30南方解放日和5•1国际劳动节假期，将为4000名游客提供服务。截至目前，假日旅游的登记游客人数约占60%。

越南旅游公司营销部副经理阮月卿表示，今年的假期旅游形势好于2021年，而且由于游客到柬埔寨、泰国、新加坡和迪拜的境外游选择更多，因此呈上升趋势。

同样，胡志明市范围内其他小规模旅行社在今年的 4 天假期中也有望招徕游客 300-600 人次。

另外，目前，胡志明市旅游企业纷纷推出特色旅游产品及旅游优惠活动。值得一提的是，各家企业正在紧锣密鼓完成“搭乘直升飞机俯瞰胡志明市”旅游路线，为游客提供服务。

据旅游公司介绍，目前旅游服务价格根据不同路线上涨约10-20%，主要是机票和食宿服务价格上涨，所以游客需要提前预订行程。

越南旅游总局表示，今年雄王祭祖日假期期间，旅游景区累计接待国内游客约300万人次，其中留宿游客约160万人次。由于游客过多，许多旅游区客流量超载。（完）

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