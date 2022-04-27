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4月27日0时起入境越南无需健康申报
越南卫生部刚向各省市人民委员会发出有关从4月27日0时起在越南各口岸暂停要求入境人员进行健康申报的紧急通知。
越南卫生部向河内、海防、老街、谅山、广宁、广治、岘港、崑嵩、庆和、同奈、胡志明市、安江、西宁、平顺、承天顺化省、奠边、前江、广平、广南、芹苴、广义、平定、清化、隆安、得农、林同、巴地头顿、富安、坚江、莱州、乂安、同塔、南定、平福、山萝、金瓯、高平、河江、太平、宁平、河静、嘉莱、得乐、平阳、茶荣、永隆等开展检疫活动的省市发出通知。
越南卫生部称，在越南，新冠肺炎疫情已在全国范围内得到控制，新冠疫苗接种的覆盖率很高。
卫生部要求各省市人民委员会指示相关机构实施以下内容：即从 4 月 27 日 0时起在越南各口岸暂停要求入境人员进行健康申报的紧急通知；根据越南政府有关边境医疗检疫规定的《防止、控制传染病法》若干条款详细规定的第89/2018/NĐ-CP 号议定在各口岸继续对入境人员进行监督；主动更新防疫的宣传材料和建议，使其符合当前形势，主动及时报告。
越南卫生部将不断更新和提供有关世界和国内疫情的信息，以采取适当的防疫措施。（完）
越南卫生部向河内、海防、老街、谅山、广宁、广治、岘港、崑嵩、庆和、同奈、胡志明市、安江、西宁、平顺、承天顺化省、奠边、前江、广平、广南、芹苴、广义、平定、清化、隆安、得农、林同、巴地头顿、富安、坚江、莱州、乂安、同塔、南定、平福、山萝、金瓯、高平、河江、太平、宁平、河静、嘉莱、得乐、平阳、茶荣、永隆等开展检疫活动的省市发出通知。
越南卫生部称，在越南，新冠肺炎疫情已在全国范围内得到控制，新冠疫苗接种的覆盖率很高。
卫生部要求各省市人民委员会指示相关机构实施以下内容：即从 4 月 27 日 0时起在越南各口岸暂停要求入境人员进行健康申报的紧急通知；根据越南政府有关边境医疗检疫规定的《防止、控制传染病法》若干条款详细规定的第89/2018/NĐ-CP 号议定在各口岸继续对入境人员进行监督；主动更新防疫的宣传材料和建议，使其符合当前形势，主动及时报告。
越南卫生部将不断更新和提供有关世界和国内疫情的信息，以采取适当的防疫措施。（完）