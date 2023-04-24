4月24日夜间起，冷空气致越南北方降雨

据越南国家水文气象预报中心的消息，4月24日夜间起，冷空气将影响越南北部山区部分地区，继而影响东北偏东其他地区、北中部和西北部分地区。越南内陆东北风逐渐加强到2-3级；沿海地区 3-4 级。

4月25~26日，东北部和北中部地区天气转凉。东北地区最低气温普遍在20~23摄氏度，山区局部地区气温低于19摄氏度。

从4月24日下午至25日，北部地区有中雨，局地有分散性雷阵雨或阵雨，局部地区有强降雨，24小时降水量20～40毫米，部分地区24小时降雨量70毫米。

4月24日至26日傍晚，从清化省至承天顺化地区有分散性阵雨和雷阵雨，局地中到大雨，24小时降雨量10-30毫米，部分地区24小时降雨量50毫米以上;在雷暴天气中，可能会出现龙卷风、闪电、冰雹和强风。

自4月25日下午起，北部湾北部东北风6级、阵风7级，浪高1.5-2.5米。

4月24日，南方地区持续高温晴热天气，最高气温35-37摄氏度，部分地区超过37摄氏度；最小相对湿度为 40-65%。

4月24日白天和夜间，西北部地区有阵雨，局地有雷阵雨；傍晚有分散性阵雨和雷阵雨，局地有大雨；在雷暴天气中，可能会出现龙卷风、闪电、冰雹和强风。最低气温24-27摄氏度，局部地区气温低于23摄氏度，最高气温29-32摄氏度，西北地区局地33摄氏度以上。

东北部有中雨和分散性雷阵雨，局地有大雨；夜间有阵雨、雷阵雨，山区有分散性阵雨、雷阵雨；在雷暴中，可能会出现龙卷风、闪电、冰雹和强风。东南风2-3级,最低气温24-27摄氏度，局部地区气温低于24摄氏度，最高气温27-30摄氏度。

首都河内有中雨和雷阵雨，局地有大雨；夜间有阵雨和雷阵雨；在雷阵雨中可能会出现龙卷风、闪电、冰雹和强风。东南风2-3级。最低气温25-27摄氏度，最高气温28-30摄氏度。

清化省至承天-顺化省晴天，傍晚有零星阵雨和雷阵雨，局地有大雨；在雷暴中，可能会出现龙卷风、闪电、冰雹和强风。最低气温24-27摄氏度，最高气温31-34摄氏度。

南部地区晴天炎热；傍晚和夜间有阵雨和雷暴。东南偏东风2-3级。最低气温25-28摄氏度，最高气温34-37摄氏度，部分地区超过37摄氏度。（完）