34名越南学生荣获中国政府奖学金

中国驻越大使何炜在仪式上致辞，向获得中国政府奖学金的越南学生表示祝贺，欢迎他们来华学习培训。



何炜表示，越南正处于转型升级的关键阶段，迫切需要有理想、有能力，同时具备国际视野的青年承担重任。他希望学生们学成归国后，将这份友谊带回越南，在投身国家建设的过程中，把中越人民之间的深厚情谊，一同传播开去，成为中越世代友好的传承者，为推动两国友好、构建中越命运共同体贡献力量。



越南教育培训部国际合作局副局长阮海清表示，多年来，越南与中国在教育领域的合作始终是两国友好关系中的亮点。双方有效开展多项学术交流、人力资源培训、科学研究等项目，为减少共同挑战、增进相互理解以及培养两国高素质人力资源作出了积极贡献。



中国在工程、技术、体育、旅游、公共管理等多个领域发展迅速，越南也正迈入一个全面发展与深度融入国际社会的新阶段。越来越多越南学生有机会在中国一流高校学习，这不仅体现出对越南年轻一代能力的认可，也展现出越中教育合作关系的发展潜力。



据悉，今年共有34名越南学生获得了2025-2026学年度中国政府奖学金。其中，23人攻读本科，7人攻读硕士，4人攻读博士。值得一提的是，今年共有4人获中国顶尖高校北京大学和清华大学录取。（完）