34名越南儿童代表出席越中儿童交流活动

主题为“山水相连，快乐成长”的2024年越中儿童交流活动将于7月15日至19日在中国广西壮族自治区南宁市举行。这是落实两党两国重要共识以及中国广西壮族自治区党委与越南4个边境省委共识的务实举措。



越南代表团由34名儿童代表、18名领队和5名翻译组成，分别来自越南儿童协助与发展中心、高平省、谅山省、河江省和广宁省。其中，越南儿童协助与发展中心有13名成员。

根据计划，越南代表团将出席在林园公园举行的越中儿童交流活动开幕式，在广西民族博物馆体验非物质文化遗产，参观广西木偶剧院，参加越中两国民族文化交流和儿童娱乐活动。闭幕式将于7月18日晚举行。



越南少先队中央委员会主席阮范维庄强调，儿童是国家的接班人，是未来的主人翁。本次以“山水相连，快乐成长”为主题的少儿交流活动意义重大。两国儿童手拉手交流的美好画面，正是越中两国紧密联系、友谊长存的象征。参加此次交流活动的优秀儿童代表着全国2500多万儿童，他们将发扬积极、创新、主动参与的精神，在活动中传播友爱、团结、热爱和平的越南形象。



越南胡志明共青团中央与中国共青团中央已成功举办了三届越中青年节和22次越中青年友好会见（形式包括线上和线下）。可以说，双方共青团的活动为两国青少年带来了切实的效果和利益；不断培育两国青少年和人民之间的传统友谊，携手为推动越中全面战略合作伙伴关系做出贡献。（完）