3·23世界气象日：天气、气候和水文助推经济社会可持续发展

未来的天气、气候和水循环将与过去不一样。 天气、气候和水文中心将帮助社区抓住机遇并应对相关挑战。



在越南，天气预报、气候和水资源等信息对产业发展，特别是对自然灾害预防和控制工作、国家安全保障、农业生产、水电等做出了巨大的贡献。



越南自然资源环境部将于3月23日举行响应世界水日和世界气象日活动启动仪式暨“水文气象与水资源在适应气候变化和国家发展事业中的作用”的、研讨会、“服务于可持续发展的预报预警工作”研讨会以及“水文气象预报预警服务于防洪救灾工作和经济社会发展”研讨会等活动。



世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯（Petteri Taalas）教授指出，我们的天气、气候和水循环没有国界和政治制度区分，国际合作至关重要，这是推动世界水文气象界为可持续发展而合作的关键思想。



2023年世界气象日在世界气象组织（WMO）前身——国际气象组织（IMO）成立 150 周年（1873-2023）之际举行。150 年来，各国家水文气象机构不断收集数据和进行标准化，为社区提供天气预报和气象预警。世界气象组织数据交换的历史是科学合作的成功故事，确保了人们生命和生计的安全。（完）