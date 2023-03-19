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3·23世界气象日：天气、气候和水文助推经济社会可持续发展

2023年世界气象日主题为“天气气候水，时时刻刻为社会经济做贡献”。
未来的天气、气候和水循环将与过去不一样。 天气、气候和水文中心将帮助社区抓住机遇并应对相关挑战。

在越南，天气预报、气候和水资源等信息对产业发展，特别是对自然灾害预防和控制工作、国家安全保障、农业生产、水电等做出了巨大的贡献。

越南自然资源环境部将于3月23日举行响应世界水日和世界气象日活动启动仪式暨“水文气象与水资源在适应气候变化和国家发展事业中的作用”的、研讨会、“服务于可持续发展的预报预警工作”研讨会以及“水文气象预报预警服务于防洪救灾工作和经济社会发展”研讨会等活动。

世界气象组织秘书长佩特里·塔拉斯（Petteri Taalas）教授指出，我们的天气、气候和水循环没有国界和政治制度区分，国际合作至关重要，这是推动世界水文气象界为可持续发展而合作的关键思想。

2023年世界气象日在世界气象组织（WMO）前身——国际气象组织（IMO）成立 150 周年（1873-2023）之际举行。150 年来，各国家水文气象机构不断收集数据和进行标准化，为社区提供天气预报和气象预警。世界气象组织数据交换的历史是科学合作的成功故事，确保了人们生命和生计的安全。（完）
 

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越南文化亮相2023年东盟巴扎尔展览会

越南文化亮相2023年东盟巴扎尔展览会

越通社驻布宜诺斯艾利斯记者报道，3月18日，包括越南、马来西亚、泰国、菲律宾、印尼等东盟国家驻阿根廷外交代表机构在巴兰卡德拉斯赛巴斯广场联合举行了2023年东盟巴扎尔(Bazar)展览会。
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