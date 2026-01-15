300余名医务人员为越南共产党第十四次全国代表大会提供医疗保障

会上，代表们梳理了30余项医疗保障任务的落实情况。医疗检查与治疗管理局报告，卫生部已动员超过300名医务人员直接参与大会服务。

为保障大会期间医疗应急能力，河内市所有设病床的医院和医疗机构将预留5至10张应急床位。自2026年1月18日13时至大会结束，各机构须安排至少一个医疗组和一辆救护车24小时待命。国家医学委员会专家亦将在指挥中心轮流值守，实时指导医疗工作。

此外，国防部军医局部署了9个医疗组和1支灾害救援队，公安部卫生局部署了1个医疗组。食品安全局与预防医学局同河内卫生部门加强了对食品卫生、传染病防控及饮用水安全的监督，相关应急预案已全面就绪。

国家医学委员会副主席、卫生部疾病诊疗管理局局长何英德博士指出，工作组已编制并下发《医疗工作手册》，确保信息畅通、指挥有序，并要求全体医务人员认真履职、密切协作。

陈文瞬副部长肯定了各单位在筹备工作中体现的专业精神和协作意识，强调需进一步细化分工、严格落实既定方案，确保人员到位、响应迅速、药品物资充足。他要求《医疗工作手册》内容简明实用，应急决策机制明确有效，并鼓励全体医务人员以高度的责任感与专业能力，为大会提供安全、高效、周到的医疗保障。