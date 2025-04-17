2700多名代表出席2025年联合国卫塞节

4月17日下午，胡志明市市委宣教部同市文化体育旅游厅联合举行新闻发布会，介绍胡志明市经济社会问题相关信息。 越南佛教协会治事委员会副主席兼秘书长释德善上座在记者会上介绍了2025年联合国卫塞节的相关消息。据此，联合国卫塞节将于5月6 日至8日在越南佛教学院（胡志明市平正县）举行。这是越南第四次主办这一重要活动，也是首次在胡志明市举办的。



释德善上座表示，题为“为人的品质而团结与包容：致力于世界和平与可持续发展的佛教慧觉”的2025年联合国卫塞节期间举行许多特色的文化、宗教和学术活动，预计吸引来自85个国家和地区的1200多名国际代表和1500多名国内代表参加，参加人数可达5万至10万人。

为庆祝南方解放和国家统一50周年，各种文化交流活动将从5月2日起举行，以期推广和平、友好、团结的越南形象，同时凸显党和国家尊重宗教信仰自由的政策。特别是，向国际友人介绍解放50年后充满活力、富有创造力和积极融入国际社会的胡志明市。



值此南方解放、国家统一50周年之际，5月6日下午，各位英雄烈士超度法会在越南佛学院举行，表达对英雄烈士的感恩之情，同时向国际友人介绍越南人民的传统精神文化和越南佛教的文化礼仪。 释德善上座表示，截至目前，联合国卫塞节各项筹备工作已基本就绪。（完）