2·27越南医生节：越南医生创造奇迹

在某些深夜的手术室内，无影灯依旧明亮，聚焦在医生那精确到毫米的双手动作上。走廊外，家属们屏息凝神地等待。而在这一切的背后，那就是整整一套正在有条不紊、永不停歇运转的系统——越南医疗卫生体系。



以往，每逢2月27日越南医生节，社会各界通常会向医务人员的努力与默默奉献表示诚挚谢意。而如今，提及医疗行业，人们谈论的不仅是他们的尽职尽责，更是日益稳固、甚至在某些领域处于领先地位的专业能力，以及现代化的技术系统和先进设备。



正因如此，复杂的器官移植手术、精密的介入心脏病学技术、以及在重症监护室（ICU）中从死神手中夺回生命的病例都已获得成功。许多患者不再需要远赴海外寻求治疗机会，而是可以完全信赖越南医生的精湛医术。



医生回乡过年却毅然返岗救人



2025年乙巳年腊月二十七，在千家万户忙着购置年货、装点家居，准备迎接2026年丙午年新春的时候，在胡志明市医药大学附属医院的一间病房内，医生们正在全力抢救一名突发严重脑卒中的患者。当患者被判定为脑死亡后，家属同意捐献其器官，以挽救四个即将凋零的生命。



腊月二十八，在完成脑死亡判定程序后，在医院领导层直接指挥下，来自多个科室的200多名医生、护士及医务人员迅速集结，同步开展了5台手术，包括1台器官获取手术、1台心脏移植、1台肝脏移植和2台肾脏移植。这一系列手术自腊月二十八深夜开始，并于腊月二十九结束。



胡志明市医药大学附属医院副院长阮黄定教授分享道：“在举国上下迎接新春、家家户户期盼团圆的时刻，我们医院进入了一种‘特殊状态’——一种为了夺回患者生命而绝对待命的状态。在岁末年初连续进行四台器官移植手术，对专业技能和组织工作都是极大的挑战。



令我深感触动的不仅是技术上的成功，更是近200名医生、护士、技术人员及全体员工共同创造这一奇迹的精神。当时，许多同事正在回乡的路上，有人在连续工作一年后刚回到家中。但一收到有器官来源、患者正在等待最后生存机会的消息，他们便毫不犹豫地立即返回医院。

深夜调头往相反的方向行驶、年夜饭刚吃到一半、不得不搁置的团圆计划等，都是极其真实且平凡的牺牲。作为医院副院长，我由衷地感谢并深深敬重全体团队的责任感与仁爱之心。他们真正诠释了‘奉献’二字的深刻含义。”



专业能力与奉献精神



据阮医生介绍，器官移植是一场与死神的“生死时速”。为了确保手术成功，需要协调、重症监护、手术、麻醉、化验、血库、术后护理以及许多其他部门之间的绝对同步配合。在全社会都为了过年而放慢脚步的日子里，近200人能迅速各就各位、配合默契，表明了胡志明市医药大学附属医院始终处于最高战备状态——只要病人有需要，就没有“休息日”。



“新年伊始完成的四台器官移植手术不仅是专业上的成功，更是我们战略承诺的有力证明。我们相信，正是这种随时待命、奉献与团结的精神，将继续成为医院可持续发展的基石，最重要的是，在未来的每一个春天，为更多患者带来新生活的希望。”阮黄定教授分享道。



阮黄定教授也向在最悲痛的离别时刻，许多家属强忍巨大痛苦，同意捐献亲人器官的家庭表达了深切的慰问与谢意。这一高尚义举为许多人带来了生命的转机。（完）