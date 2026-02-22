2027年APEC：富国岛旅游业迎来“黄金机遇”

富国岛特区旅游厅、人民委员会以及岛上旅游企业，已经做好准备迎接“新机遇”，为前来参加2027年亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议的国际高端客群提供服务。



2025年，富国岛接待游客达830万人次，超额完成计划18.1%。其中，国际游客达190万人次，超额完成计划86%，较去年同期增长93.6%。这座“珍珠岛”也持续在世界旅游舞台上获得殊荣，国际目的地品牌日益鲜明。



在此背景下，富国岛荣幸被选为2027年APEC领导人非正式会议周的举办地。这是一项极为重要的外交活动，彰显了越南日益提升的国际地位与声誉。



为迎接APEC 2027，富国岛正集中精力促进21个重点项目，包括交通、城市、技术等基础设施项目以及服务于会议活动的工程。这些项目不仅服务于APEC，更是推动该特区完善社会经济基础设施、为2027年后阶段创造可持续发展动力的重要杠杆，其中包含诸多具有标志性和长远意义的项目，如富国国际机场、APEC展会中心、多功能演艺中心、DT975交通干线、城市轻轨（LRT）一期等。

安江省旅游厅领导同时指出，省份合并过程也带来了不少挑战。许多区域的旅游基础设施仍然薄弱，连接旅游景点的交通尚未完善。旅游产品缺乏突破性。



安江省旅游厅厅长裴国泰表示：“在富国岛举办的APEC 2027被视为推广形象和促进旅游投资的黄金机遇。安江旅游业将主动结合目的地推广，招商引资，逐步将安江建设成为具有国际威望的旅游中心。”

为做好充分准备，满足游客需求，九龙江三角洲发展研究院原院长阮文性认为，安江省及旅游企业需对APEC 2027前后参与的游客数量、高端游客比例、人均消费、停留时间等进行预测。同时，地方也需在医疗保健设施、高档度假旅游产品方面做好准备。



富国机场2号航站楼的设计灵感来自凤凰的形象。图自互联网

越南G7旅行社协会主席张德海分享道，为迎接在富国岛举行的APEC 2027，地方和旅游企业需准备高素质的人力资源队伍，确保酒店客房达到标准。富国岛还需关注开发更多绿色旅游产品，处理垃圾，确保环境清洁优美。



对于企业，安江省旅游厅副厅长阮国庆表示，接下来地方将加大力度向国际游客推广富国岛旅游形象、品牌和实力。



富国岛将优先推动生态旅游、绿色旅游、社区旅游等类型，有效开发本土资源，保护环境，致力于发展可持续旅游。



旅游厅还将协调相关单位，培养旅游人力资源，特别是外语、服务技能、国际交流沟通和旅游礼仪文化。



借此机会，省旅游协会成立了以“对接 - 同行 - 发展”为宗旨的安江省导游分会。同时，与区域性旅游协会及企业签署旅游发展合作协议，首先是做好APEC 2027期间的协调与合作。（完）