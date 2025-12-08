2027年APEC会议前夕：富国推动旅游业加速发展

安江省富国特区是举办2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）举办地。对于“珍珠岛”而言，这是确立国际地位、推广富国形象为现代海岛旅游—经济中心的黄金机遇。中央和省政府正对岛上数十个基础设施、城市和旅游项目进行投资，富国也正加速推进旅游发展，以迎接APEC 2027，宣传“珍珠岛”的形象，并提升其在世界旅游版图上的地位。
彰显国际地位
2025年前11月，富国岛旅游业取得了突破性成果，远超全年既定目标，接待游客量超过750万人次，超出计划4.7%。其中，国际游客人数是一个亮点，达近160万人次，同比增长81%，超出计划35%。旅游总收入达近38.9万亿越盾，超出全年计划65.5%。
这些令人瞩目的数据彰显了这座国际高品质生态旅游明珠的强大吸引力，为富国岛在2026年继续实现更大突破并在2027年APEC会议举办前加快旅游业发展奠定了坚实基础。富国特区正努力成为区域领先的海岛旅游目的地，并不断彰显其国际地位。
安江省旅游厅厅长裴国泰表示，该省已提请政府总理审批《将富国打造成为国家和国际级高品质服务中心、生态旅游中心及海岛旅游中心方案》。
富国特区面积超过575平方公里，其中66%为天然森林，拥有丰富的海洋—森林生态系统以及越南最美的许多海滩，多次被许多国际知名旅游杂志选为全球和区域最美海滩。
近年来，富国岛迎来强劲的投资浪潮，投入系列大型旅游服务项目并为2027年APEC会议做好准备。