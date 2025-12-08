2027年APEC会议前夕：富国推动旅游业加速发展

安江省富国特区是举办2027年亚太经合组织领导人会议（APEC 2027）举办地。对于“珍珠岛”而言，这是确立国际地位、推广富国形象为现代海岛旅游—经济中心的黄金机遇。中央和省政府正对岛上数十个基础设施、城市和旅游项目进行投资，富国也正加速推进旅游发展，以迎接APEC 2027，宣传“珍珠岛”的形象，并提升其在世界旅游版图上的地位。



彰显国际地位



2025年前11月，富国岛旅游业取得了突破性成果，远超全年既定目标，接待游客量超过750万人次，超出计划4.7%。其中，国际游客人数是一个亮点，达近160万人次，同比增长81%，超出计划35%。旅游总收入达近38.9万亿越盾，超出全年计划65.5%。



这些令人瞩目的数据彰显了这座国际高品质生态旅游明珠的强大吸引力，为富国岛在2026年继续实现更大突破并在2027年APEC会议举办前加快旅游业发展奠定了坚实基础。富国特区正努力成为区域领先的海岛旅游目的地，并不断彰显其国际地位。



安江省旅游厅厅长裴国泰表示，该省已提请政府总理审批《将富国打造成为国家和国际级高品质服务中心、生态旅游中心及海岛旅游中心方案》。



富国特区面积超过575平方公里，其中66%为天然森林，拥有丰富的海洋—森林生态系统以及越南最美的许多海滩，多次被许多国际知名旅游杂志选为全球和区域最美海滩。



近年来，富国岛迎来强劲的投资浪潮，投入系列大型旅游服务项目并为2027年APEC会议做好准备。



值得一提的是，太阳集团（Sun Group）的菠萝岛Paradise Island旅游服务项目、富国Sun Secret Valley项目、Sun Grand City Hillside Residence项目、Sun Premier Village Primavera项目等。



此外还有富国VinWonders——越南最大的主题公园、富国Vinpearl Safari——越南首个半野生动物园、富国 Grand World 被誉为“不眠之城”、富国 Corona Casino —— 国际水准的高档赌场等。



2027年APEC前夕，富国正在开展数十个现代项目和工程，包括会议中心建设、多功能综合体建设项目、机场升级项目、交通基础设施完善项目及城市发展项目等。



富国旅游业发展的“黄金机遇”



安江省旅游协会主席阮武克辉强调，2027年APEC会议将成为富国旅游业的“黄金机遇”，为其蜕变为国际级海岛超级都市奠定重要基础。



富国特区人民委员会主席陈明科强调，富国正努力成为国际生态、度假与创造中心。富国力争到2030年接待游客量达1500万人次。富国正站在新纪元的门槛上，2027年APEC会议将成为富国“珍珠岛”实现快速可持续发展的重要转折点，使其成为现代、文明、绿色、清洁、美丽、安全、宜居的特区。



2027年APEC会议前夕，富国注重打造 “绿化珍珠岛”，推进数字化建设、基础设施升级、多样化旅游产品以及全球推广；在有效开发原始森林生态系统、海底珊瑚礁和岛上生物多样性的基础上推动旅游业可持续发展；将本土文化体验与生态旅游相结合，打造富国独有的差异化魅力。（完）