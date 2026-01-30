2026年WOW街头美食节：每一步都是味觉体验

美食节将于2026年2月2日至13日举行，集中展示从传统到现代、形式多样、风味丰富的美食佳肴。集装箱式摊位、流动餐车和开放式展位相结合，营造出亲切、随性、富有街头气息的美食空间。该活动旨在弘扬饮食文化价值，促进贸易对接，并在新春伊始为市民和游客带来充满活力的体验空间。



除美食体验外，此次美食节还通过中央舞台、主题景观组团以及动感灯光与音响系统，在视觉与情感层面给观众留下深刻印象。炭火炉灶的火焰与缕缕香烟交织，香料气息四溢，为参观者带来多感官体验。整体空间营造出热闹、多元文化交融的氛围，成为河内市中心极具吸引力的街头美食聚集地。



作为美食节举办地的南广场占地面积逾45200平方米，功能布局科学合理，包括美食摊位区、用餐区、洗手区、舞台区、组委会仓储区及卫生间等，保障活动组织与观众体验的便利性。



2026年WOW街头美食节不仅呈现丰富多样的特色美食，而且还通过现代、多元文化的美食体验拉近人与人之间的距离，让味觉、色彩与城市节奏交融，勾勒出一幅充满情感的河内春日画卷。



走进“WOW Street Food Fest”美食节空间，每一种风味、每一抹色彩共同编织出生动的春日图景，人们在共享美食体验中彼此靠近，感受来自各地的多样饮食文化。这也正是2026年国家春季博览会所倡导的精神：连接与凝聚，共同迎接一个繁荣昌盛、信心满满的春天。（完）