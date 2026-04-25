“2026年FDI对接论坛”迈向全球可持续供应链

这是实现2026年国内生产总值达10%，将越南打造成为地区高科技中心，并肯定了北宁省作为全国吸引FDI的领先地方等目标的切实活动。



越南工商联合会主席胡士雄强调，该论坛不仅是投资促进活动，而且是分享愿景、促进资源对接并共创未来的战略对话空间，同时有利于传递出越南愿意迎接新投资浪潮的信号，与企业并肩同行，并深度地参与全球供应链。



北宁省人民委员会主席范黄山表示， FDI对该省经济起着主力军作用，为该省地区生产总值做出重要贡献。截止目前，北宁省已吸引来自46个国家和地区的3500个 FDI项目，注册资本总额超490亿美元。三星、富士康、VSIP和Amkor等国际大型集团正在扩大在北宁省的投资规模。



为实现到2030年发展成为中央直辖市，成为全国首要电子和半导体产业中心，并到2050年成为绿色、文明、富有文化特色的城市，是亚洲地区宜居城市等目标，该省将集中完善战略基础设施，特别是区域互联交通、新一代工业园、物流及数字基础设施，并成立自由贸易区，在投资手续办理进程中实施审批“绿色通道”机制，确保透明、便利与高效。



北宁省人民委员会副主席范文盛在主题为“重新实现供应链定位：突破内生能力以吸引新资金流”的对话会上发表讲话。图自越通社

范黄山强调，北宁省一直愿与各家企业在可持续发展事业中并肩同行。



中央政策与战略部副部长阮德显在论坛上发言时提出了吸引与发展北宁省乃至越南FDI区的若干重点建议，包括同步发展生态系统，吸引外资，从以数量为基础吸引FDI资金，转向以高质量投资和发展国家战略投资平台为基础，促进FDI企业与国内企业的对接，提升国内企业的内生能力和抵抗力。



另外，各地方应继续推进体制和政策改革，在各国激烈竞争的背景下营造透明、稳定并更具竞争力的投资环境，集中发展优质人力资源等。



阮德显强调，越南一直为企业界吸引投资提供便利，并呼吁FDI企业相信越南经济革新与发展过程。



在论坛期间还举行了两场高级对话，包括主题为“重新实现供应链定位：突破内生能力以吸引新资金流”和“将越南企业升级成为FDI价值链中的一级（Tier-1）供应商”。（完）