2026年APEC会议间隙：越南与中国深入讨论地区财政政策优先事项

据越南财政部消息，在2026年亚太经合组织（APEC）财政和央行副手会议于中国上海举行期间，越南与中国财政部领导就地区财政政策优先事项进行了深入讨论。

在工作会谈中，越南财政部副部长陈国方与中国财政部副部长廖岷就东道主中国所主持的2026年APEC财长进程优先事项交换了意见。中方表示，2026年APEC主题设计紧密围绕中国国内经济发展战略重点，同时反映地区的共同问题。

陈国方表示，越南与中国在构建和实施服务于经济发展的财政预算政策过程中面临诸多相似挑战，尤其是在全球经济波动的背景下寻找和促进新的增长动力。

基于此，陈国方就中国提出的各项优先议题分享了越南财政部的观点和应对思路，并强调了财政政策在支持增长、稳定宏观经济和保障社会民生方面的作用。双方一致认为，APEC财长进程是交流经验、形成地区长期金融合作倡议的重要平台。

作为2026年APEC东道国，中国财政部副部长廖岷也就越南财政部在研究制定2027年APEC财长进程优先议题提出了一些建议。

两位副部长一致强调了确保APEC金融合作路线图延续性和一致性的重要性，同时强调讨论议题须紧密结合各成员经济体的发展战略重点。

陈国方祝贺中国财政部在组织2026年APEC进程方面所做的工作，并表示越南财政部将继续紧密配合和参与2026年APEC各项活动。

越南财政部还强调，将加强磋商和经验分享，以构建能够充分反映国家战略导向、符合党和国家核心决议、同时确保与APEC金融合作五年路线图——《仁川计划》保持一致的2027年APEC优先议题。

越南财政部代表团还与中国财政部及APEC秘书处举行了技术工作会议，就专业内容和组织工作进行经验交流，体现了越南在筹备担任2027年APEC东道主过程中的积极主动性。

按计划，在2月4日至5日两天内，陈国方将出席2026年APEC财政和央行副手会议各场正式会议。（完）