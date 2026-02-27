2026年2月河内接待游客超过318万人次

2026年2月，首都河内旅游业继续呈现积极信号，游客量和营业收入较去年同期大幅增长。据估计，河内接待游客约318万人次，比2025年2月增长28.5%。

据河内市旅游局统计，2026年2月，河内接待国际游客约达68.08万人次，比2025年同期增长16.2%，国内游客约达250万人次，增长32.3%。旅游营业收入约达12.39万亿越盾，比去年同期增长24.8%。以上数据表明，首都旅游业在新年伊始就呈现出强劲复苏和稳定增长势头。

在旅游住宿设施方面，2026年2月，河内市共有3761家、客房71256间；其中包括65家仍在有效评级期内的1—5星级酒店和公寓，总客房数为9963间。

2月份，河内市各家酒店客房入驻率达63.6%，比2025年同期上升1.3个百分点，彰显游客的住宿需求持续保持高位。

河内市目前共有符合旅游服务标准的经营单位61家，其中包括27家餐饮服务单位、23家购物服务单位、9家娱乐休闲服务单位以及2家健康护理服务单位。

河内旅游局局长邓香江表示，未来，河内将在钵场、应天试点开展农业体验旅游产品，以及制定在朔祠国家级特殊遗址举办以“朔祠之夜– 荣圣豪气”为主题的夜间旅游产品计划。

与此同时，完善将巴维旅游区、香山遗迹名胜旅游区、还剑湖及附近区域和古街区城为3家国家级旅游景区的申报条件是首都旅游业的亮点。河内市旅游部门将继续研究并提出《2026-2030年阶段河内目的地形象宣传推广方案》，紧跟《至2045年越南对外形象传播战略》。（完）