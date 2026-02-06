越南财政部统计局2月6日发布的数据显示，截至2026年1月31日，越南吸引外国直接投资（FDI）达25.8亿美元，较去年同期下降40.6%。



其中，实际到位资金约达16.8亿美元，同比增长11.3%，创近五年同期新高。



据经济专家分析，越南FDI实际到位资金与去年同期相比继续保持积极增长态势，外国投资者继续在越南开展和扩大生产经营活动。这是一个令人鼓舞的信号，反映了外国投资商对越南营商环境和经济前景的信心。



然而，注册资金总额较同期显著下降。2026年1月，注册资金总额达25.758亿美元，较2025年同期的43.348亿美元下降40.58%。



其中，新批注册资本达14.89亿美元（349个项目，注册资本增长15.71%，项目数增长23.76%），增资资金达8.885亿美元，合资资金达1.983亿美元（265次，下降38.57%）。



在产业结构上，2026年1月，FDI注册资金主要集中在加工制造业，在注册资金总额中占据压倒性比重。其次是房地产、信息传媒、批发零售等领域。



这一结构与多年来的总体趋势相符，证实了在全球供应链转移背景下，越南继续是生产、加工、制造项目具有吸引力的目的地。



从投资伙伴看，新加坡在2026年1月的注册资金总额上领先，其次是韩国、中国和日本。



2026年1月越南外商直接投资实际到位资金创近五年新高。图自越通社

具体，新加坡以10.7亿美元（41.54%）领先、韩国5.51亿美元（21.39%）、中国3.85亿美元（14.95%）、日本2.08亿美元（8.08%）、中国香港1.179亿美元（4.58%）、美国0.919亿美元（3.57%）、荷兰0.521亿美元（2.02%）、中国台湾0.486亿美元（1.89%）。



值得注意的是，来自亚太地区的传统投资伙伴继续占据主导比重，仅前四大伙伴（新加坡、韩国、中国、日本）就占据了注册资金总额约86%。



然而，美国、荷兰等欧洲和北美地区合作伙伴也保持着显著的影响力，反映了进入越南的FDI资金来源多样化。 2026年1月，北宁省以注册资金总额为6.559亿美元，成为全国吸引FDI的领先地方。其次是河静省3.8亿美元，胡志明市3.25亿美元，太原省2.4亿美元，同奈省1.86亿美元，兴安省1.72亿美元等。



从新批FDI项目数量看，1月份，胡志明市以182个新批项目领先。其次是河内市（61个），北宁省（27个），西宁省（16个），海防市（14个），同奈省（13个）等。（完）