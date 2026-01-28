2026年首届春季博览会：加紧完善各项筹备工作

根据政府总理范明政在1月26日举行的政府常务会议上就举办2026年首届春季博览会作出的指示，28日上午，工贸部贸易促进局在河内主持召开会议，审查博览会开幕式筹备工作。



会议重点评估现场筹备进度，审查开幕式活动方案、礼宾与后勤保障、宣传工作，以及安保和医疗保障方案；同时进一步明确各相关单位的任务分工、时间节点和具体责任。



组委会代表透露，2026年首届春季博览会的筹备工作已进入关键冲刺阶段。截至1月27日晚，大多数地方和相关单位已同步展开实施。组委会副主任要求各部委、地方和施工单位加快推进进度，强化督促协调，确保各项工作按总体计划如期完成。



由文化、体育与旅游部制定的开幕式活动方案目前正由相关单位协同审查和完善，力求确保活动庄重、有序，并具备可操作性。



在安保和安全方面，组委会建议有关单位同职能部门及河内市政府密切配合，进一步加强安保措施，严格落实各项安全管控规定。



据悉，2026年首届春季博览会将于2月2日至13日在河内市东英乡越南国家展览中心（VEC）举行。博览会有望在新年伊始营造国内市场的热烈氛围，促进消费需求，强化供需对接，支持企业、合作社和传统手工艺村在春节消费高峰期推广优质产品。（完）