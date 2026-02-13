2026年陈祠庙会： “饮水思源”传统教育活动

2月13日，兴安省文化体育与旅游厅举行记者会，介绍2026年陈祠庙会相关信息。

在记者会上，2026年陈祠庙会组委会常务副主任、兴安省文化体育与旅游厅厅长杜有仁表示，这是兴安省重大庙会之一。该传统庙会旨在缅怀、感恩先人及陈朝各位皇帝的丰功伟绩，从而对年轻一代进行“饮水思源”传统教育。2026年，仪式部分将按传统习俗维持举行；会节部分将组织15项活动，为历来最多。

据兴安省文化体育与旅游厅介绍，2026年陈祠庙会按省级规模举办，为期五天（自3月1日至5日，即农历正月十三至十七），地点位于国家级特殊遗迹区——兴安省兴隆乡陈朝皇帝陵寝与祠庙历史遗迹区。

此外，庙会框架内还将举办第24届“越南诗歌日”活动；发起实施全省范围内《传统庙会文化环境标准规范》；并举行包括抛绣球、拔河、自由式摔跤、民族摔跤在内的多项体育活动。

庙会亮点之一是3月1日19时（即农历正月十三）举行的开幕式，届时将上演以“陈朝遗产闪耀——灿烂迎接新时代”为主题的艺术节目。

兴安省现有3716处遗迹。其中包括6处国家级特殊遗迹区；284处国家级遗迹与遗迹群；884处省级遗迹与遗迹群；12件国家宝物；30项国家级非物质文化遗产。自2014年起，陈朝皇帝陵寝与祠庙历史遗迹区被列为国家级特殊遗迹；陈祠庙会也被列入国家级非物质文化遗产名录。（完）