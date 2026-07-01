2026年越南金融论坛推动可持续投资与突破性金融创新

2026年越南金融论坛（VFF 2026）将从7月9日至10日在岘港举行，预计将汇聚350多位政策制定者、国际金融机构代表、全球顶尖战略咨询集团代表以及金融科技企业、资本市场和全球金融基础设施领域代表。



2026年越南金融论坛旨在解决行业核心战略问题，涵盖资本市场现代化、数字金融解决方案、金融基础设施优化、推动可持续投资资本流动以及重塑经济格局的风险投资基金的运作。



越南国际金融中心（VIFC HCMC）执行官理查德·迪恩·麦克莱伦（Rich McClellan）表示："2026年越南金融论坛定位为由私营部门主导的先锋论坛 。在这里，来自管理者、市场运营者到科技企业的全球战略人士、全球战略专家、全球战略决策者齐聚一堂，提出切实可行的解决方案。我们相信论坛将帮助越南将宏观目标转化为实际行动，以建立具有全球连接性的金融中心。"



越南中部商业联盟主席克里斯·范隆（Chris Vanloon）认为，2026年越南金融论坛恰逢越南努力巩固区域金融地位的关键时期举行。这不仅是一场议事会议，更是一个战略触点，用以分享实践经验、建立信任并讨论金融体系如何直接支持实体经济。



对于岘港而言，2026年越南金融论坛是提升城市地位的助推器，将其打造成为全球资本和金融思维的年会聚集地，该活动影响辐射力强，为高科技产业、专业服务、MICE旅游创造推动力，并丰富中部地区的创新生态系统。（完）