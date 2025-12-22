2026年越南纺织服装业挑战与机遇并存

2025年是越南纺织服装业在融入全球经济进程中迈入一个重要的转型阶段，该行业地位和影响力日益得到更加清晰的彰显。然而，市场波动、关税政策以及新的可持续发展标准，正为越南纺织服装业带来诸多挑战。

在全球局势变动的背景下，国内外专家对相关趋势进行分析，分享经验，并提出促进该行业可持续发展的解决方案。

据越南纺织服装协会主席武德江指出，在全球市场面临诸多困难的背景下，2025年越南纺织服装业以出口额达460亿美元的成果收官。这一结果虽低于480亿美元的目标，但相比去年仍增长5.6%，稳固了其全球“前三”的地位。

武德江表示，2025年是近几十年来越南纺织服装业最艰难的年份之一。全球供应链中断，物流成本不断上升，国际品牌方的要求日益严格，许多大型市场的采购政策快速变化，迫使企业处于持续适应和调整的状态。

纺织服装行业正受到全球经济波动、贸易保护主义趋势以及进口商对环境、劳工和原产地追溯要求日益严格等方面的强烈影响。武德江强调，准确识别挑战并制定相应适应性战略，是该行业在未来保持竞争力并实现可持续发展的先决条件。

越南纺织服装集团（Vinatex）总经理高友孝分析，纺织服装业是越南主力出口行业，出口额位居全国第三，但在竞争日趋激烈、主要进口市场要求日益苛刻的背景下，其正面临诸多挑战。

与此同时，客户倾向于下短期、小批量订单，要求快速交货，以及较高的竞争压力导致加工价格大幅下降，随之而来利润空间收窄，这些都是企业需继续面对的挑战。

因此，企业必须主动应对小批量、高技术要求、周期短、交货快的订单，同时主动掌握服务于国内生产的原材料供应。

再者，越南纺织服装业主要参与生产环节，在设计、品牌建设或分销等高附加值环节尚未大力发展。另一方面，目前，越南相比许多出口国已不再具备劳动力价格优势。数量大增但加工价格低的订单正在向劳动力成本更低的国家转移等。

从管理部门的角度来看，越南工贸部进出口司副司长陈青海认为，越南纺织服装业正面临贸易、关税政策及合规要求等多重交织的挑战。

Laudes基金会(Laudes Foundation)时尚总监拉克希米·波蒂（Lakshmi Poti）指出，循环纺织已不再只是长期趋势，而是在许多主要市场中成为现实且迫切的要求。她认为，若希望更深入地融入全球价值链，越南企业需要尽早将循环理念纳入自身的发展战略中。

专家们认为，在营商环境不断变化的背景下，国家、协会、企业以及国际组织之间的紧密协作，将成为帮助越南纺织服装业有效适应并实现可持续发展的决定性因素。

2026年纺织服装企业可能面临的主要挑战包括美国的关税政策，调查风险及供应链风险上升，成本增加或持续处于高位，对数字化、绿色化、ESG（环境、社会和公司治理）、劳工以及原产地要求不断提高，原材料、技术自主能力及参与价值链的程度仍然偏低，竞争日趋激烈等。

然而， 2026年也将为越南纺织服装业带来诸多机遇，如全球需求保持稳定，供应链持续转移，越南深入推进各项改革并实现较高增长并以更深层次更广范围融入国际社会，科学技术应用和数字化转型加速，为优化生产经营和提升运营效率创造更多机遇。

到2030年，本着可持续发展和循环经济的导向，越南纺织服装业设定了出口额达到645亿美元、年均增速6.5-7%、国内市场发展规模达到80-90亿美元的目标。其中，战略重点是“绿色化-数字化”，将本土化率提升至60%以上，建设强大的时尚品牌。

为了实现这一目标，越南纺织服装协会主席武德江认为，企业需要继续成为转型进程的核心因素。他认为，纺织服装业未来发展战略应紧密结合技术创新，遵循国际标准，提升人力资源质量并深化多边合作等。

在全球环境多变的背景下，越南纺织服装业须主动变革，加强联动，并朝着可持续方向发展，进一步巩固其在全球供应链中的地位等。（完）