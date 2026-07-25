2026年越南国际采购展：拉近南美企业与越南市场的距离

为落实越南政府和工贸部关于深化经济外交、推动进出口市场多元化、吸引优质投资和加强贸易促进的政策方向，越南驻阿根廷兼驻巴拉圭和乌拉圭大使馆商务处与阿根廷-巴拉圭合资企业——CMA Paraguay公司（CMA）代表举行了工作会谈。

会上，双方就越南与南方共同市场（Mercosur）区域的贸易合作前景进行了交流。越南商务处代表向阿根廷企业介绍了越南与Mercosur优惠贸易协定（PTA）谈判的筹备进程，同时强调这将是今后推动越南与阿根廷、巴拉圭、乌拉圭和巴西之间经贸关系的重要基础。



CMA代表高度评价越南促进合作的努力，并认为，企业不应等到协定完成才开始促进交流对接。现在就主动建立伙伴关系，将在各项便利机制形成后抢占先机。



越南商务处介绍了越南市场的潜力与优势，包括拥有近1亿人口，收入和购买力不断提升，特别是加工食品、方便食品和健康导向产品的消费趋势。凭借优越的地理位置，越南不仅是潜力巨大的消费市场，更是进入东南亚地区的门户。



CMA代表希望通过自有品牌生产模式与越南进口商、分销系统和零售连锁合作。CMA认为，这是当前全球蓬勃发展的模式，可为零售商和消费者带来更多附加值。



为支持企业进入越南市场，越南驻阿根廷兼驻巴拉圭和乌拉圭商务处主动推介并邀请CMA参加预计于2026年9月3日至5日在胡志明市举行的2026年越南国际采购展（VIS 2026）。越南商务处认为，此展将是巴拉圭企业直接推介产品，并与进口商、超市系统、零售连锁和越南伙伴见面交流的良机，从而了解市场需求、拓展合作，并逐步在越南及本地区发展业务。（完）