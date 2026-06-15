2026年越南商品周在日本及亚洲多国同步举行

该活动由越南工贸部与永旺（AEON）集团联合举办，在日本全国400多家永旺系统门店以及马来西亚、香港（中国）和柬埔寨等多个亚洲市场同步进行，旨在推广越南商品，加强贸易对接，并为越南商品进入永旺分销体系扩大机会。



越南工贸部副部长潘氏胜在开幕式上强调，2026年具有特殊意义，标志着越南工贸部与永旺集团合作举办越南商品周十周年。该项目现已成为越日间互信、有效合作的牢固象征，同时也为越南优良产品更贴近日本消费者搭建桥梁。



永旺集团副总裁土谷（Tsuchiya）表示，截至目前，永旺在越南拥有8家购物中心、15家综合超市、45家食品超市、182家便利店以及服务、专业零售、金融和产品开发等多个领域的会员公司。

一名消费者表达对越南火龙果的热爱。图自越通社

土谷希望通过越南商品周，日本消费者能够感受和体验越南的魅力。永旺也期待该活动能为在日越南人带来欢乐。



2026年越南商品周以“唤醒所有感官，踏上探索越南之旅：美食、文化与旅游的魅力”为主题，为日本消费者提供了全面体验越南国家、人民和产品的空间。活动不仅介绍商品，还结合了文化体验、旅游推广、美食及各地特色产品，从而传播一个充满活力、友善且特色鲜明的越南形象。



同时在多个亚洲市场举办越南商品周，继续肯定越南工贸部与永旺集团合作模式在支持越南企业更深地参与国际分销体系方面的成效。这也是提升越南品牌价值、促进可持续出口、让越南形象更贴近区域消费者的重要一步。（完）