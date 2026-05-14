2026年越南发展桥梁论坛在河内举行

5月13日下午，中央政策战略部下属政策与战略研究院、越南中小型企业协会和外资企业协会在河内联合举办了题为“外资经济与民营经济：合力创造新时期可持续增长动力”的2026年越南发展桥梁论坛。越共中央委员、政府副总理阮文胜出席论坛。



与会代表集中讨论两大问题。一是，评估新时期吸引外资，特别是在越南优先领域成功吸引新代外资的机会和能力。其二，实施一系列解决方案，旨在有效发挥外资经济效能，并将其价值辐射至国内经济；切实履行技术转让承诺，提高本土化率，并提升越南企业在全球价值链中的参与度。



阮文胜表示，外资企业是越南经济的重要亮点。目前在越南运营的外资项目超过4.65万个，注册资金总额5430亿多美元。累计实际到位资金约达3576亿美元。外资企业目前贡献了GDP的约20%以上、占出口总额的约70%，并为数百万劳动者创造了就业。在全球外国直接投资下降的背景下，越南继续保持在东盟吸引外资领先国家的位置。



阮文胜说，这反映了国际商界对越南社会稳定、政治稳定以及营商投资环境发展前景的信心。特别是近年来，许多大型企业在电子、半导体、高科技、能源、物流、金融、创新创意和现代服务等领域加大对越南的投资力度，从而有助于在越南形成新的生产生态系统和供应链。



阮文胜认为，除了所取得的成果外，外资企业与内资企业之间的联系质量和效率仍未达到预期。因此，越南要进一步提高外资企业与内资企业合作质量、辐射程度以及共享能力。

论坛现场。图自vneconomy.vn

阮文胜强调，越南一贯主张将外资企业视为国民经济不可或缺的重要组成部分，鼓励其与其他类型企业长期、平等、合作和健康竞争发展。然而，在新发展阶段，越南将思维从大规模吸引外资转变为有选择、高质量、高效和可持续的投资合作。



阮文胜认为，未来越南政府将继续大力推进体制完善，改善营商投资环境，从管理思维转向服务发展思维；朝着有选择、以质量、技术、创新、附加值、土地使用效率、环境保护和与国内企业联系为主要标准的方向，引导外资投资方向；大力发展国内企业和配套工业，使越南企业更深入参与全球价值链；集中发展战略基础设施和高质量人力资源，服务新代外资的引进；提高对外资企业的国家管理效力和效率，确保国家、投资者和人民之间的利益和谐。维护独立自主、经济安全和可持续发展。



阮文胜副总理强调，将为在越南合法、高效、长期经营的投资者创造一切便利条件，但也严厉处理转让定价、贸易欺诈、环境违法、使用落后技术、侵犯知识产权等行为。



阮文胜同时重申，越南政府承诺继续与企业同行，共同建设透明、稳定、安全、具有国际竞争力的营商投资环境。（完）