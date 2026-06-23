2026年越南十大知名商业银行名单发布

据此，2026年越南十大知名商业银行包括：越南外贸股份商业银行(Vietcombank)、越南工商股份商业银行(VietinBank)、越南技商股份商业银行(Techcombank)、越南军队股份商业银行（MBBank）、越南投资与发展股份商业银行(BIDV)、越南农业与农村发展银行（Agribank）、亚洲股份商业银行（ACB）、越南兴旺商业银行（VPBank）、胡志明市住房发展股份商业银行（HDBank）和西贡- 河内商业股份银行(SHB) 。

此外，越南评估报告股份公司也公布了2026年越南十大知名民营股份制商业银行名单，包括越南技商股份商业银行、亚洲股份商业银行、越南兴旺股份商业银行、胡志明市发展股份商业银行、西贡- 河内商业股份银行、越南禄发股份商业银行、西贡财禄股份商业银行（Sacombank）、先锋股份商业银行、东南亚股份商业银行和越南航海股份商业银行。

越南评估报告股份公司总经理武登荣对银行业的运行情况进行分析时表示，越南银行业正在国民经济在面临着诸多新的挑战与机遇的背景下运营的。然而，越南经济继续显示出积极的韧性和适应能力。2026年第一季度，越南GDP同比增长7.83%，通胀继续得到控制，平均CPI上涨3.51%，为维持有利于增长的利率水平创造了空间。

武登荣说，数据显示信贷增长速度明显快于传统存款资金来源的扩张速度。这一差异导致贷存比持续上升，各银行不得不越来越多地使用存款以外的资金来源来为信贷增长提供资金。

根据Vietnam Report关于影响银行声誉因素的调查，除保障数据安全、透明的能力（89.5%）外，产品/服务质量（54.3%）、客户服务质量（48.1%）、专业员工队伍（46.2%）等与客户体验相关的因素也同样获较高评价，表明竞争不再局限于财务或技术能力，而是已扩展到客户粘性。（完）