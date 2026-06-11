2026年越南全国“红色之旅”无偿献血活动启动

中央血液学与输血医学院、2026年”红色之旅”组委会主任阮河清表示，该活动继续传播数百万献血者的仁爱精神、社区责任和信任，为许多需要输血的病人带来生存机会。



今年，“红色之旅”献血活动将在越南全国32个省市开展，计划接收12万单位血液。其中，2.5万单位将在主要献血日采集，其余9.5万单位在各响应活动中完成。截至目前，该活动已在莱州、太原和同奈三省举行，累计接收近3000单位血液。



“红色之旅”活动自2013年发起，是一项全国性献血动员运动。历经13届，活动已在3525个献血点开展，累计接收超过100万单位血液。同时，该活动有效促进了各地血液资源的统筹调配，并推动了可持续献血志愿者网络的建设。



2026年“红色之旅”的火焰正式点燃。图自越通社

同日，“来自胡志明市的红色血滴”无偿献血日活动在胡志明市多个地点举行，预计将采集约1300单位血液。根据2026年计划，胡志明市全年接收超过6万单位血液。为此，该市将进一步加大地中海贫血症防治宣传力度，动员献血者定期重复献血，鼓励单次献血量达到350至450毫升，同时积极推进数字技术在无偿献血工作中的应用。



胡志明市人民委员会副主席裴明青表示，14年来，该市持续参与“红色之旅”活动，累计接收近8万单位血液，吸引了数千名志愿者、青年、学生及市民踊跃参与。2026年，胡志明市将继续积极响应这一活动。



借此机会，胡志明市无偿献血动员指导委员会向10名个人颁发“为人道事业”纪念章，表彰12名优秀献血者，向39名个人颁发市人民委员会奖状，表扬32个献血家庭，并向家庭困难的地中海贫血症患者赠送慰问品。（完）