2026年越南一些经济指标

越南政府于2026年1月8日发布了第01/ND-CP号决议，阐述了实施2026年经济社会发展计划和国家预算估算的主要任务和解决方案。

 

越南国防部部长潘文江会见美国战争部第一副部长

当地时间2月19日，正在陪同越共中央总书记苏林出席加沙和平委员会开幕会议的越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将在美国首都华盛顿会见了美国战争部第一副部长埃尔布里奇·科尔比（Elbridge A. Colby）。
