2026年胡志明市奥黛节：金色丝线—织就梦想

为纪念西贡-嘉定正式命名为胡志明市50周年（1976年7月2日—2026年7月2日）、二征夫人起义1986周年以及三八国际妇女节116周年，2026年第十二次胡志明市奥黛节主题为“金色丝线—织就梦想”，于3月整月举行。这是胡志明市旅游局3月3日公布的信息。



胡志明市奥黛节是该市定期每年3月举行的标志性文化活动。今年奥黛节共设17项重点活动，贯穿整个3月，开启一场绚丽多彩的文化之旅。奥黛不仅亮相于艺术舞台之上，更在社区生活、城市空间以及旅游活动中展示和传播。



2026年胡志明市奥黛节将持续至3月31日（重点活动在3月6日至8日举行），汇聚全国37位设计师、近400套奥黛作品、600名演员与模特以及来自多个领域的37位形象大使，构成一幅多彩多姿、汇聚创意的绚丽画卷。



2026年胡志明市奥黛节新闻发布会。图自越通社

其中值得关注的亮点是，在3月8日上午举行的二征夫人起义1986周年暨国际妇女节116周年纪念活动，将结合群舞与奥黛巡游，吸引来自全市多地约 5万人参与。



胡志明市旅游局副局长黎张贤和表示，今年是胡志明市奥黛节首次在新胡志明市——一座多中心、现代化又富有鲜明文化特色的大都市空间中举行。今年奥黛节的主题源自“金色丝线”的意象——象征越南丝绸与锦缎精华的源头。本次奥黛节中的每一项活动、每一套系列作品、每一个项目，都被寄望成为一根“丝线”，共同织就名为“越南”的绚丽旅游锦缎；而胡志明市则如同穿梭其间的织梭，将传统转化为腾飞的支点，让奥黛之美在全球旅游版图上绽放光彩。



对于胡志明市旅游而言，出现在街头、展览空间或历史遗迹中的每一件奥黛，都是一位“生动的文化大使”，不仅传播这座城市好客友善且富有特色的旅游形象，还向国际游客发出诚挚邀请，吸引他们前来探索与体验。



奥黛节期间，公众和游客将有机会参观奥戴展示空间，参与“奥黛与地铁”体验之旅等。（完）