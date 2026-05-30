2026年胡志明市吸引外资目标即将达成 进一步彰显投资热土地位

2026年，胡志明市提出吸引外资110亿美元的目标，而截至目前，这一目标已接近完成。这对胡志明市经济而言是一个积极信号，表明该市正逐渐成为国际投资者青睐的投资目的地。



接连迎来“大项目”



据胡志明市财政局介绍，2026年第一季度，胡志明市吸引外资近29亿美元，同比增长220%；预计2026年第二季度将再吸引约89亿美元，从而完成全年吸引110亿美元的目标。



其中，截至4月底，胡志明市累计吸引外资达33亿美元。2026年第三季度和第四季度，胡志明市力争再吸引20亿美元的外资资金。



在此期间，新获投资注册证书的外资项目共644个，注册资本总额超过8亿美元；此前获批的65个项目进行了增资，新增投资近2.72亿美元。与此同时，胡志明市还批准了641宗外国投资者出资、购买股份及收购越南企业股权的申请，注册出资金额约23亿美元。



从投资者角度来看，许多外国企业对胡志明市新的招商引资政策表示高度信心。胡志明市日本工商会（JCCH）会长Kume Kunihide表示，日本企业始终将越南，尤其是胡志明市，视为首选投资目的地。



政策结出硕果



胡志明市财政局局长黄武盛表示，作为市政府吸引外资的主要参谋机构，该局早在2026年3月便出台了年度招商引资计划。“由于拥有详细计划，在实施过程中得到了市领导及相关部门的大力支持，因此投资审批、征求意见等流程更加高效快捷。许多投资额巨大的项目，仅用一个月便完成手续审批”，黄武盛表示。



不过，他也强调，胡志明市未来将优先吸引拥有核心技术、源头技术及现代化管理能力的跨国集团和战略投资者，特别是在高科技、创新、数据中心、物流、港口、配套工业、国际金融以及绿色增长等领域。



与此同时，投资促进工作也将更加精准化，紧贴不同市场、投资群体和具体项目，并加强后续服务，以提高从“投资意向”转化为“实际投资”的比例。胡志明市还将推动外资企业与本土企业加强合作，形成供应链体系，进一步提升外资的带动效应。



此外，胡志明市贸易与投资促进中心（ITPC）副主任高氏菲云表示，胡志明市之所以能够持续吸引外资，主要得益于其市场规模、企业生态系统、物流基础设施、创新能力以及国际联通优势。



因此，随着未来特殊机制的推进以及国际金融中心建设方向的落实，她相信胡志明市将继续成为高质量国际资本流入的重要战略目的地。（完）