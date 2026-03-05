3月4日晚，在岘港市会安记忆岛，2026年灯光与遗产节正式开幕。活动亮点是无人机编队在会安夜空呈现“龙-凤”图腾造型表演，吸引了大批国内外民众和游客前来观赏。



数百架无人机与传统艺术灯笼系统交相辉映，共同营造出宏大的立体灯光空间。龙与凤的灵动影像以迎春仪式般的编排徐徐呈现，寄托着富贵繁荣的寓意。高潮部分是来自空中的"传递幸运花瓣"效果，随后艺术焰火表演为开幕式画上句号，拉开了将持续至4月30日的系列活动序幕。



2026年灯光与遗产节开幕之夜会安璀璨夺目。图自越通社

地面空间以"朱印船——遗产画卷"为主题进行设计，再现了17世纪费福商埠的繁荣时期。朱印船——越日贸易交往的象征通过大型灯笼装置艺术得以呈现，并结合了手工艺村展示、体验工作坊和艺术迷你秀。



据组委会介绍，本次节庆传递着"点亮越南文化"的信息，首次将无人机表演、大规模灯笼装置与传统手工艺村体验相结合，旨在用灯光和科技的语言讲述遗产故事。



在2026年灯光与遗产节框架内，还将举行丝绸周（3月10日至23日）、陶瓷周（3月24日至4月13日）以及4月30日的闭幕式，届时将有放天灯、水灯仪式等活动。



2026年，岘港市设定了接待游客1910万人次的目标，比2025年增长10.2%。其中，国际游客预计将达到约786万人次，预期增长率为13-15%。（完）