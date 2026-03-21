2026年河粉节连接国内外美食爱好者

3月20日晚，宁平省人民委员会与宁平省饮食文化协会联合举办2026年河粉节开幕式，旨在弘扬并彰显河粉行业的历史渊源及其在各地区不断传承发展的文化遗产价值。



宁平省饮食文化协会主席黎氏设表示，南定河粉逐步形成并不断发展，已成为越南饮食文化的象征。从云杞、交杞等传统手工艺村——河粉的发源地起，众多技艺精湛的艺人们代代相传，守护并延续着制作秘方。如今，艺人们不断创新，创造出多种河粉品类，使这一美食传播至全国各地并走向世界。



2024年，南定河粉和河内河粉正式被列入国家级非物质文化遗产名录。这不仅是对其文化、历史和饮食艺术价值的认可，也意味着在当代社会中保护、传承和弘扬这一珍贵遗产的重大责任，并朝着完善国家申报材料、提交联合国教科文组织，推动越南河粉入选人类非物质文化遗产代表作名录的目标迈进。



2026年河粉节通过丰富多样的活动，为艺人、企业、研究人员及国内外美食爱好者搭建交流与连接的平台，包括河粉制作展示、传统手工艺村体验空间、专题研讨会以及饮食文化交流等。活动有助于进一步确立宁平省南定河粉品牌及越南河粉整体形象，从而推动当地文化、旅游和经济发展，同时传播长安地区友好且富有特色的人文形象。



2026年河粉节于3月19日至22日在长安步行街空间（宁平省长安坊统一都市区）举行，设有约50个展位，汇聚来自全国三大区域的知名艺人和河粉品牌，旨在宣传并再现越南河粉的形成、发展与传播历程。（完）