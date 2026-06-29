2026年河内莲花节吸引参观者约达30万人次

为期三天（6月26日至28日）的2026年河内莲花节28日在西湖地区圆满落幕，通过一系列丰富多彩的文化、艺术、体验和旅游推广活动留下深刻印记，有助于推广富有文化特色、安全、友好、充满吸引力的河内形象。



河内市旅游局副局长陈忠孝河致闭幕词时表示，河内莲花节已成为首都独具特色的文化旅游亮点之一，为保护与弘扬文化遗产价值并推广“安全—友好—优质—魅力”的河内旅游形象发挥了重要作用。组委会相信河内莲花节将逐步成为年度文化盛事，为打造千年文脉之都独具特色的旅游品牌作出贡献。



陈忠孝表示，在今年莲花节期间，广安莲花茶窨制工艺列入国家级非物质文化遗产名录，西湖及周边地区被认定为市级新旅游区。这一重要里程碑不仅进一步凸显了西湖地区独特的文化价值，也为发展文化旅游、推动首都旅游成为支柱产业创造了新机遇。



参加莲花节可以品尝莲花茶。图自越通社

据组委会介绍，2026年河内莲花节吸引前来参观体验的国内外游客约达30万人次。



在莲花节框架内，组委会已开设“莲花——精华与生活”和“莲花——艺术与创造”空间，同时主办了“西湖莲花瞬间”绘画比赛、传统手工艺体验活动、艺术游行活动等，有助于弘扬越南莲花的文化价值和民族传统文化价值，促进经济和旅游发展，让游客和民众更加了解越南传统手工艺的价值。



2026年河内莲花节的成功再次彰显河内市在挖掘本土文化价值、推动旅游业、文化产业和创意经济发展方面的正确方向，同时为实现将河内建设成为“安全—友好—优质—魅力”旅游目的地的目标作出积极贡献。（完）