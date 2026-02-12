2026年春节出游：越南游客尽享长假，以各自方式欢度春节

2026年春节9天长假不仅是阖家团圆、亲友欢聚的机会，也成为人们探索自然美景、体验文化、享受新春出游或度假休闲的理想时机。为全面把握春节旅游旺季的整体态势，在线旅游平台Booking.com公布了反映丙午年新春假期期间游客关注度的搜索数据。

Booking.com越南总监布拉瓦南·阿鲁尔乔蒂（Branavan Aruljothi）表示，2026年春节反映出人们旅游行为的显著多元化，从错峰早游到短期国际行程皆有体现。

越南游客探索旅程日趋主动

从提前出发避开人潮，到充分享受假期高峰时段的行程，Booking.com的数据显示越南游客的旅游体验日益多样化。

据Booking.com越南总监布拉瓦南·阿鲁尔乔蒂称，无论是寻求前往大叻等气候凉爽之地，还是对印度、日本等国际目的地的兴趣，都可以看出越南游客在享受假期方面正变得越来越主动和更具目的性。

回顾节前阶段，绝大多数越南游客搜索的是国内熟悉的度假胜地。与此同时，得益于距离近和出行便利，亚洲地区的国际目的地正日益吸引游客的关注。

国内游方面，富国岛领跑搜索榜，较2025年春节上升三位。此外，春节前夕越南游客搜索最多的目的地依次为：富国岛、岘港、芽庄、胡志明市、大叻、河内、头顿、美奈、会安和顺化。

除上述目的地外，拥有宁静海岸且一、二月份天气晴好的小岛——昆岛，也成为节前备受众多游客青睐之地。

出境游趋势方面，泰国继续是最受欢迎的海外目的地，共有四个城市跻身搜索前十名（曼谷、普吉岛、清迈和华欣）。此外，印度新德里的搜索量增长超过500%，排名跃升68位，位列第12。

无论是境内短途旅行还是短期出境游，越南游客正利用此长假，以各自方式，通过富有意义的旅游体验欢度春节。

春节假期国内旅游市场全程火爆

春节假期的黄金周也是一年中最繁忙的旅游时段。Booking.com的数据显示，越南游客的搜索量较去年同期大幅增长，主要集中于度假胜地及气候凉爽的城市，这些地方能让全家人欢聚、放松并重新充电。

在国内市场，大叻是今年春节期间越南游客搜索最多的目的地，紧随其后的是富国岛和芽庄。潘切和沙巴的搜索量较2025年也录得四倍增长，成功跻身丙午春节假期搜索量最高的十大目的地之列。

在国际市场，随着假期延长，越南游客倾向于将行程扩展至更远的目的地。除东南亚地区熟悉的旅游地（如泰国、新加坡、马来西亚）保持吸引力外，越南游客向更远目的地转移的趋势也日益明显。

在此背景下，除泰国外，日本在2026年春节期间成为越南游客特别青睐的国际市场。除了搜索量排名第二的东京外，大阪、名古屋和福冈等目的地也在此次农历新年吸引了越南游客的大量关注。

节后错峰，文化精神之旅受青睐

对于许多游客而言，春节后是一段平和安宁、适合深度体验的时期。随着春节热闹气氛逐渐平息，一些人开始了新的旅行行程。据Booking.com数据显示，这类游客会选择具有深厚文化、精神元素的旅程，趋向探索遥远且体验丰富的目的地。

在国内市场方面，岘港、富国岛和胡志明市在节后出行目的地搜索量中继续领跑。此时节，不少文化活动和季节性节庆相继举行，带动游客对与传统文化节日紧密关联的目的地的兴趣，如：芽庄、大叻、河内和头顿。

值得注意的是，西方寺所在地进春（Tiến Xuân）这个地名搜索量录得显著增长，反映出游客对年初传统庙会的强烈兴趣。

在国际层面，曼谷、东京、吉隆坡和新加坡等熟悉的目的地仍是越南游客年初旅游计划的首选。与此同时，随着游客日益注重深度文化体验，搜索趋势正逐渐扩展至大阪、巴黎、清迈和悉尼等国际都市。（完）