2026年春季博览会：OCOP产品彰显本土价值和魅力

2026年首届春季博览会不仅是一场贸易促进活动，更是越南农业与手工艺村在转型进程中的缩影。在这里，每一款“一乡一品”（OCOP）产品不仅仅是商品，更承载着土地、人民、生计的故事，以及应用科技提升本土价值的努力。

参加2026年首届春季博览会的企业中，广宁省的五星级OCOP产品归花金花茶吸引了消费者的特别关注。归花进出口贸易与服务有限公司经理黎孟归期待，这将是该公司加大品牌宣传和市场推广力度的重要机遇。

黎孟归表示，这是我第三次参加大型贸易促进活动。第一次是A80，第二次是2025年首届秋季博览会和这次是2026年首届春季博览会。通过前两次活动，归花金花茶产品已被许多人知晓，因此参加本届春季博览会我抱有很高的期望。

这里的期望不仅仅是卖出多少产品，更重要的是品牌认知度、消费者的信任度以及拓展市场的机遇。2026年首届春季博览会是规模宏大的活动，又承载着新年开端的精神，我相信这是产品扩大影响力的好时机。

从之前参加展会的实际经验来看，我认为这样的促进平台，有助于像我们这样的农业企业有机会与消费者直接对接，听取消费者反馈，从而更好地完善产品。

归花金花茶凭借系统化的投资和科技应用，荣获五星级OCOP认证。黎孟归表示，2013年前，我就了解到金花茶，随后开始建设农场、投资设备。归花金花茶的独特之处在于采用了冷冻升华干燥技术。通过这项技术，花朵能够保持完整形态、色泽和营养成分。

黎孟归期待像春季博览会这样的活动，以及未来的夏季、秋季博览会能够每年定期举办。正如政府总理所强调的，这不仅是一场贸易促进活动，更是激励企业将产品更贴近消费者的动力。如果博览会能够定期、有明确导向地举办，企业将更有信心加大投资，提升产品质量，并更长久地致力于可持续农产品发展之路。（完）