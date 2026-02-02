2026年春季博览会： 河内市增开6条公交线路为游客和民众提供服务

河内市建设局2月2日称，自2月2日至8日，河内市交通管理中心将实施公交线路增强方案，以服务广大市民及游客前往越南展览中心参加2026年春季博览会。

据此，河内市交通管理中心将组织6条连接越南展览中心的公交线路，包括现有2条线路（43路、E10路）和新增4条线路，共计投入34辆车，每日运行约362班次。线路按照从市中心及城市东、西、南、北5个方向进行布设。

具体而言，从市中心方向有43路（金马-豪南）和E08TC路（时代都市区）。东向有从海洋公园都市区出发的E10路。西向包括从安义客运站出发的02TC路和从智慧城市都市区出发的E09TC路。南向有从甲八客运站出发的32TC路。北向则为连接内排机场与越南展览中心的E10路。单次票价按各主要支线票价水平执行，月票按河内市人民委员会现行规定办理。

2026年春季博览会于2月2日至13日举行，每日9时至21时开放。这是国家级贸易促进活动，拉开了年度系列展会的序幕，旨在促进2026年丙午春节期间消费、开拓国内市场并推广越南品牌。

该博览会汇聚约2500家企业、3000个展位，室内外展览总面积超过14.5万平方米。活动设计为穿越越南的春游旅程，包含8个主题展区，巧妙融合经济、文化与体验，颂扬越南特色，在喜迎新春的氛围中传播融入与发展的精神。（完）