2026年春季博览会：高科技 OCOP 药用植物产品有望实现新突破

在消费者日益青睐天然、安全、来源可追溯的健康护理产品背景下，药用植物领域正迎来拓展市场的重要机遇。将药用植物发展与高科技农业以及“一乡一品”（OCOP）计划相结合，被视为提升产品附加值和市场竞争力的有效路径。



莱州省 Sukova 高科技农业与药用植物合作社经理黎文蕴表示，2026年首届春季博览会有望成为重要的贸易促进杠杆，助力各合作社推广品牌、拉动消费需求，并拓展参与国内药用植物价值链的空间。



自成立之初，该合作社便将科技应用和质量管控确立为可持续发展的核心基础。包括冬虫夏草在内的药用植物全流程均在无菌培育室内完成，对温度、湿度和光照等关键指标按照不同生长阶段实行严格控制。





目前，合作社冬虫夏草产品全部按照封闭式流程生产，涵盖基质准备、菌种接种、培育和采收等环节。各道工序均由技术人员全程跟踪、记录并进行质量管控，以确保食品安全、有效成分含量稳定和产品质量一致。同时，合作社还建立了从原材料投入到最终产品的完整溯源体系，满足市场日益严格的监管和消费要求。



当前，合作社重点发展冬虫夏草原草、冬虫夏草培养基以及灵芝等主力产品。其中，两款产品已通过 OCOP 评估并获得等级认证，为品牌建设和市场拓展奠定了基础。相关产品定位于健康养护领域，契合当前以“预防为主”的消费趋势。



黎文蕴表示，与追求规模扩张不同，该合作社选择以质量为导向的发展路径，通过标准化生产流程和从菌种、培育到包装、储存的全链条严格管控，打造差异化竞争优势。每一类产品均明确目标消费群体和市场定位，以提升综合竞争力。



进入2026年，合作社将其确定为通过深加工提升附加值的关键一年。在保持传统产品稳定生产的同时，计划加大设备投入，开发以药用植物为原料的袋泡茶等便捷型产品，以及满足日常健康需求的即食加工产品。



合作社对参与2026年春季博览会寄予厚望，期待不仅实现直销目标，更通过博览会平台拓展客户网络、合作伙伴和分销渠道。通过集中展示和推介，消费者可直观了解产品生产流程、来源和功效，从而提升品牌认知度和市场信任度。



从长远看，合作社希望有效利用发展集体经济、OCOP 项目和高科技农业的相关支持政策，逐步扩大市场规模，打造可持续发展的药用植物品牌，为地方经济发展和提升越南药用植物产业价值作出贡献。（完）