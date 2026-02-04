2026年春季博览会：越南农产品春色盎然 引领绿色消费

农业作为越南经济的重要基石之一，在由农业与环境部主办的“越南农产品——春色盎然”展区得以充分展现。凭借300个展位的规模，越南农产品展区重点推介具有代表性的农、林、水产品，尤其是蕴含浓郁地方特色的“一乡一品”（OCOP）产品。OCOP产品、地理标志农产品、高科技农业模式以及绿色农业、循环农业的路径被系统性展示，为企业对接和寻找合作机遇创造条件。



展会上所有企业、合作社的产品均须具备清晰的包装、产地与来源信息，其中产品质量被置于首位。对于需要冷藏保鲜的产品，各单位均被要求配备合适的冷藏设备，以确保食品卫生安全，为消费者提供品质最佳、包装美观专业的产品。各企业均期待订单量实现突破，并与更多国内外合作伙伴建立联系。



据农业贸易促进中心副主任黄文预表示，展会为企业展示、推介、推广和销售农产品、地方特产、OCOP产品以及服务于国内和出口市场的高品质产品创造了条件；同时也是越南消费者接触和选择保障食品安全、来源明确、满足节日消费需求产品的良机。



“越南农产品——春色盎然”展区不仅是推介、彰显价值和推广越南农产品品牌的空间，更清晰地展现了越南农业朝着现代化、可持续和高附加值方向的转型。



回顾过去五年（2021-2025年），农业部门GDP增长率保持在3.7%至3.92%之间。亮点在于农、林、水产品出口额突破700亿美元大关，其中主要农产品贡献了372.5亿美元，水产品达到113亿美元。



值得注意的是，贸易流向正从原料出口向精深加工转型以提升附加值。典型的例证是在湄公河三角洲实施的100万公顷优质低碳水稻种植项目，该项目有助于降低投入成本、增加农民收入并减少温室气体排放。



黄文预表示，设立并运营“越南农产品——春色盎然”展区，旨在彰显农业与环境部在发展农产品市场、OCOP产品、与节日消费相结合的绿色可持续产品方面的主导和协调作用；助力传播“绿色农业——可持续消费——环境责任”的理念。



“越南农产品——春色盎然”展区不仅是展示成就的场所，更是传播透明、负责任和可持续农业理念的平台。（完）