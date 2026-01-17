2026年春季博览会：越南与印度合作的新桥梁

越南驻印度大使馆商务参赞裴中上在研讨会开幕式上表示，2026年春季博览会将于2月4日至8日在河内举行，预计有超过30个省、市及众多中央部委参与。这不仅是一个单纯的贸易展会，更是经济、服务与文化的结合体，帮助国际合作伙伴更全面地了解越南的投资、商业及社会环境。



裴中上强调，越南希望吸引印度企业更深度融入价值链，不仅是作为供应商或客户，更希望成为从原材料、零部件到生产及成品出口至全球市场等各环节的长期伙伴。



2025年越南纺织品服装出口额约达460亿美元，鞋类出口约290亿美元。目前该行业约65%的原辅料依赖进口。印度是棉花、纱线、皮革等关键原材料的重要供应国。双方合作有助于越南降低投入成本、实现供应链多样化，并更好满足可持续标准。

印度方面认为，两国在化纤、产业用纺织品、可持续材料及皮革零部件等领域合作潜力巨大，越南的成品制造优势与印度的原材料优势互补性强。此外，印度快速增长的家居市场也为越南木制品和家具出口提供了重要机遇。



裴中上表示，2026年春季博览会及系列专业展将是两国企业直接对接、寻找伙伴、促进投资的重要平台。他呼吁印度各协会和企业利用直飞航线及越南大使馆、商务处的支持，赴越考察市场、参加展会并建立长期、稳定的合作关系。（完）