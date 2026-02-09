2026年春季博览会：“百花步行”礼赞越南传统服饰之美

在2026年春季博览会期间，2月7日，50多位模特和演员共同参加了“百花步行”巡游活动，在博览会上重现越南传统服饰的“盛世风华”。



巡游活动经过精心复原，重现越南不同历史时期的传统服饰之美，吸引了众多市民和游客的关注。



以“马背上的越南风姿”为主题，越南传统服饰在与马匹相伴的特别巡游中尽显优雅，向公众展示了跨越多个世纪的越南文化之典雅、庄重与洒脱之美。



年轻人身着越南传统服饰，出现在现代化展会空间中，正是该项目希望传递的信息：传统文化不仅存在于博物馆或庄重的礼仪场合，也完全可以被年轻一代喜爱、传承，并融入当代生活，通过巡游等贴近生活的活动，乃至日常穿着加以延续。 “百花步行”项目代表阮成南



阮成南表示，参与此次活动的每一个成员都希望传播越南文化价值，展现新时代青年精神。这是充满自信、携带历史根脉走向世界的旅程，让这些价值成为塑造民族特色与自豪感的重要基础。



巡游活动经过精心复原，重现越南不同历史时期的传统服饰之美，吸引了众多市民和游客的关注。图自越通社

来自河内的余文玉表示，将文化活动融入展会场景形成了独特亮点，使整体氛围更加活跃。在他看来，年轻人参与巡游活动，体现了其对传统文化的珍视、传承与传播，并以更贴近日常生活的方式呈现，使这些文化价值能够在当代生活中持续延续。



来自俄罗斯的纳雅·俄乐文（Naya Eleven）对第一次在春季博览会上观看越南传统服饰巡游印象深刻。



她表示，通过巡游形式展示越南传统服饰，让观众更加深刻地了解越南文化。这确实是她探索越南文化旅程中的一段美好回忆。



商品展销与文化艺术活动相结合已形成了独特吸引力，使春季博览会不仅成为购物场所，也成为国内外游客体验文化的富有吸引力的目的地。（完）