2026年春季博览会：澳大利亚与越南企业合作潜力巨大

“目前，在越南与澳大利亚关系已提升为全面战略伙伴关系的背景下，两国企业之间的合作潜力巨大。”这是Auschain PTY LTD创始人兼首席执行官杜文龙接受越通社驻悉尼记者采访时就两国企业在春季博览会等类似展会平台上的合作前景作出的评价。



杜文龙表示，越南在制造业、农业、出口以及数字化转型速度方面具有明显优势，而澳大利亚拥有高标准系统、透明市场环境和国际治理经验等，双方优势互补十分突出。他认为，两国企业在应用技术来支持贸易和供应链方面具有广阔合作空间，助力越南商品更顺利进入澳大利亚等发达市场。

谈及正在越南举行的春季博览会及此前举办的秋季博览会，杜文龙指出，此类贸易展会在企业对接、产品推广以及提升消费者对国内外商品认知方面发挥着积极作用。对于外国企业或越侨企业而言，这是了解市场、把握消费趋势并获取真实反馈的重要契机，从而调整产品战略和准入市场方式。

杜文龙认为，为进一步发挥这些展会的长期效果，应加强企业对企业（B2B）、介绍出口标准、产品溯源及技术解决方案等活动，帮助外国企业进入越南市场，并助力越南企业满足国际市场要求。吸引更多国外产品进入越南市场成为国际一体化进程中的必然趋势，这将形成健康的竞争，鼓励越南企业提升质量、改进设计款式、增强信息透明度并生产流程标准。

从个人角度来看，杜文龙认为，为推动越澳企业合作可持续发展，需要加强两国企业间务实对接，重点聚焦进出口、农产品、食品以及贸易支持技术等领域。同时，鼓励并支持新技术试点应用，完善投资扶持政策及公私合作机制。

杜文龙表示，Auschain PTY LTD愿意分享实践经验和技术方案，助力提升贸易透明度，增强商品附加值，为越南与澳大利亚带来长期利益。（完）